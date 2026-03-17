Dans une FAQ publiée rapidement après son annonce, NVIDIA cherche à calmer les inquiétudes, et surtout les esprits, en précisant tout d'abord que ce traitement optionnel du DLSS 5 n'est pas destiné à remplacer la direction artistique d'un jeu. La firme indique que ce nouveau dispositif de rendu neuronal est au contraire conçu pour fonctionner à partir des données de scène originales du jeu. NVIDIA promet également que les développeurs conserveront le contrôle direct sur la manière dont cet effet est appliqué à leur titre, s'ils choisissent d'en tirer parti.

On apprend ainsi que le DLSS 5 arrive à son rendu final en exploitant les vecteurs de couleur et de mouvement de chaque image. L'objectif étant d'ancrer le modèle remanié par le rendu neuronal au contenu 3D d'origine, plutôt que de générer un résultat non indexé au rendu originel du jeu. Ce procédé est, selon NVIDIA, censé aboutir à un résultat fidèle à l'intention artistique des développeurs.