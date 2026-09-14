À la base, la GeForce RTX 5090 était pensée comme une carte graphique à destination des joueurs. Très onéreuse même à son lancement, mais malgré tout pensée pour les joueurs.

NVIDIA la commercialise comme le fleuron de sa gamme GeForce, avec des performances capables de faire tourner les jeux les plus exigeants en très haute définition. Mais dans le monde merveilleux de l’intelligence artificielle, ses 32 Go de mémoire et sa puissance de calcul ont une autre valeur : celle d’un accélérateur IA accessible par rapport aux solutions professionnelles. Des images relayées par HKEPC montrent ainsi des palettes entières de RTX 5090 neuves, destinées à être intégrées dans des serveurs spécialisés.

Il ne s’agit manifestement pas de quelques cartes récupérées à droite ou à gauche pour bricoler une station de travail : les volumes visibles suggèrent bel et bien des achats en quantité industrielle. Les cartes sont ensuite sorties de leurs boîtes, assemblées dans des configurations capables d'exploiter plusieurs GPU simultanément et transformées en véritables machines de calcul. Le phénomène rappelle évidemment une autre période particulièrement douloureuse pour les joueurs PC : celle du minage de cryptomonnaies.