En Chine, un modèle de carte graphique qui n'a jamais existé officiellement tend à prendre une bonne place auprès des joueurs. Comme un élément de plus d'un marché qui a perdu ses repères.
Savoureux ou désespérant, c'est à vous de voir. Une chose est en tout cas certaine, le monde de la carte graphique traverse une crise notable. Alors qu'AMD ou NVIDIA ont gardé un rythme de lancement presque normal, il est de plus en plus difficile pour les joueurs de faire évoluer leur PC. La multiplication de ces GeForce RTX 3080 20 Go n'est qu'un signe de plus.
La RTX 3080 retrouve une seconde jeunesse
Officiellement, NVIDIA n'a jamais distribué de GeForce RTX 3080 qu'en version 10 Go et, même la version « Ti » n'a fait grimper ce total de mémoire vidéo qu'à 12 Go, quelques mois après le lancement originel.
Pour autant, cela fait déjà plusieurs années que des bidouilleurs passionnés bricolent leur GeForce RTX 3080 afin de remplacer les puces de VRAM et de porter son total de mémoire vidéo de 10 Go à 20 Go afin de répondre aux besoins de l’IA, de la cryptomonnaie ou de certains usages professionnels. Sur le papier, la chose est assez simple : remplacer les puces et mettre à jour le micrologiciel de la carte afin que le GPU exploite la nouvelle supplémentaire.
Le contexte que nous connaissons aujourd'hui – et en réalité depuis déjà plusieurs mois – donne toutefois un sens nouveau à ce genre de bidouillage. La quantité de mémoire vidéo est devenue un atout plus important encore que pour le jeu vidéo, alors que les modèles utilisés par l'intelligence artificielle peuvent être très exigeants. Passer une GeForce RTX 3080 à 20 Go lui permet de booster son potentiel et d'éviter l'achat d'un GPU nouvelle génération.
Cela dit, même pour les joueurs, la GeForce RTX 3080 reste un modèle tout à fait capable : le QHD (1 440p) est tout à fait à sa portée, même sur des jeux très modernes et, dans le cas de titres plus anciens, on peut éventuellement pousser en UHD (2 160p) en faisant des concessions. Là encore, les 20 Go peuvent avoir un certain intérêt lorsqu'il s'agit de pousser les réglages graphiques et les textures.
Le bricolage GPU à l'œuvre en Chine
La tendance que l'on observe en Chine est donc tout à fait compréhensible. Alors que la modification de cartes graphiques y est beaucoup plus populaire qu'en France ou en Europe, la Chine voit effectivement le nombre de GeForce RTX 3080 20 Go exploser sur les sites de vente.
Il s'agit évidemment de cartes de seconde main qui ont été vendues à 10 Go de VRAM puis récupérées et modifiées pour être ensuite revendues. Notre confrère VideoCardz explique que le marché de l'occasion voit se multiplier ces « bonnes affaires » avec des tarifs qui tournent autour des 3000 yuans, soit plus ou moins 445 dollars ou encore 383 euros.
Un prix certes élevé pour une carte graphique qui se rapproche doucement de ses cinq ans – elle a été lancée en janvier 2022 –, mais qui n'a rien d'indécent quand on voit les tarifs actuels des GPU les plus modernes. Pensez qu'en France, les GeForce RTX 5060 équipées de 8 Go de mémoire se négocient actuellement plus de 400 euros, voire plus de 450 euros.
Alors, c'est vrai, la GeForce RTX 3080, même avec 20 Go de mémoire vidéo, ne sera pas en mesure de profiter des derniers raffinements de DLSS, mais en fonction des mesures, elle assure des performances nettement supérieures à cette GeForce RTX 5060 8 Go et déborde même le modèle Ti avec 16 Go.
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