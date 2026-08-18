Officiellement, NVIDIA n'a jamais distribué de GeForce RTX 3080 qu'en version 10 Go et, même la version « Ti » n'a fait grimper ce total de mémoire vidéo qu'à 12 Go, quelques mois après le lancement originel.

Pour autant, cela fait déjà plusieurs années que des bidouilleurs passionnés bricolent leur GeForce RTX 3080 afin de remplacer les puces de VRAM et de porter son total de mémoire vidéo de 10 Go à 20 Go afin de répondre aux besoins de l’IA, de la cryptomonnaie ou de certains usages professionnels. Sur le papier, la chose est assez simple : remplacer les puces et mettre à jour le micrologiciel de la carte afin que le GPU exploite la nouvelle supplémentaire.