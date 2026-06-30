Selon les variantes, la GeForce RTX 3060 est une carte graphique introduite sur le segment entrée de gamme de NVIDIA entre le mois de février 2021 et celui d’octobre 2022. Au total, quatre variations ont été lancées.

En toute logique, avec l’arrivée de la génération des GeForce RTX série 40, l’avenir des RTX série 30 s’est obscurci. En mai 2023, c’est la remplaçante directe de la RTX 3060 qui est lancée, la GeForce RTX 4060. Pourtant, la petite carte résiste et se trouve alors encore chez de nombreux revendeurs.