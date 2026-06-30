Parce que les coûts de production sont plus faibles et, surtout, que les lignes de production sont disponibles sur de tels produits !
NVIDIA reprend à son compte l’adage « c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe ». Deux générations plus tard, voilà que les cartes graphiques GeForce RTX 3060 signent leur retour en boutique à la faveur de circonstances pour le moins exceptionnelles… Mais qui pourraient durer.
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GeForce RTX 3060 - 2023-202
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Selon les variantes, la GeForce RTX 3060 est une carte graphique introduite sur le segment entrée de gamme de NVIDIA entre le mois de février 2021 et celui d’octobre 2022. Au total, quatre variations ont été lancées.
En toute logique, avec l’arrivée de la génération des GeForce RTX série 40, l’avenir des RTX série 30 s’est obscurci. En mai 2023, c’est la remplaçante directe de la RTX 3060 qui est lancée, la GeForce RTX 4060. Pourtant, la petite carte résiste et se trouve alors encore chez de nombreux revendeurs.
NVIDIA a arrêté la production des GPU RTX 3060 il y a quelque temps, mais les stocks ont permis aux fabricants de cartes de poursuivre et ce n’est qu’en toute fin d’année dernière que l’industrie a acté la disparition de cette GeForce RTX 3060… Enfin, presque !
En effet, en mars dernier, des rumeurs ont commencé à évoquer le possible retour sur le marché de cette carte d’entrée de gamme aux spécifications techniques relativement basiques.
Des prix qui piquent un peu
Il faut savoir que le GPU de la RTX 3060 est en gravure 8 nm, fabriqué par Samsung. Nous sommes ici très loin des lignes 4 et 5 nm complètement saturées chez TSMC. Même chose pour la mémoire vidéo : alors que nous traversons une crise sans précédent sur les puces haut de gamme, la RTX 3060 se contente de GDDR6 dont l’approvisionnement est (un peu) plus simple que pour la GDDR7.
Autant de raisons qui poussent NVIDIA et les fabricants de cartes graphiques à miser sur le retour de cette « antiquité ».
Un retour qui prend aujourd’hui une forme plus concrète, plus tangible alors que certains revendeurs allemands ont déjà commencé à regarnir leurs rayonnages avec des modèles comme l’ASUS GeForce RTX 3060 Dual 12 Go OC V2. Si c’est la première à avoir été repérée, ce n’est évidemment pas la seule carte disponible et des modèles en provenance de chez Gigabyte, de chez MSI ou de chez PNY sont également en vente.
Problème, ces ventes se font à de drôles de tarifs. Pour reprendre l’exemple de l’ASUS GeForce RTX 3060 Dual 12 Go OC V2, elle se négocie entre 333,64 euros et 349,69 euros. Il faut savoir qu’au crépuscule de sa première carrière – au cours de l’été 2025 –, il ne fallait payer guère plus de 250 euros pour une telle carte graphique. Forcément, une différence de plus ou moins 80/90 euros pour un produit identique, c’est gênant.
Reste que nous ne comprenons d’autant moins la stratégie que des cartes RTX 5060 sont encore en stock, aujourd’hui et pour des tarifs identiques. C'est vrai, elles ne sont dotées que de 8 Go de mémoire vidéo contre 12 Go pour les RTX 3060 « revenantes », mais n’oubliez pas que leur GPU Ampere ne prend pas en charge la génération dynamique d’images ni la génération multi-images qui nécessitent un GPU RTX série 50.