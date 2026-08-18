Sortie avec 11 Go de mémoire vidéo, la NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti semblait avoir une configuration un peu étrange en 2018. Huit ans plus tard, cette particularité fait les affaires des spécialistes de la modification de cartes graphiques. À Saitama, au Japon, un atelier propose désormais de porter la mémoire du GPU de NVIDIA à 22 Go pour 45 000 yens, soit environ 282 dollars (ou 244 euros) l’upgrade.

L’intérêt n’est évidemment pas de gagner quelques images par seconde dans les jeux vidéo récents. Avec deux fois plus de VRAM, cette vieille carte graphique haut de gamme devient surtout beaucoup plus intéressante pour certaines charges de travail liées à l’intelligence artificielle.