Un atelier japonais propose de doubler la VRAM d’une GeForce RTX 2080 Ti pour 282 dollars. La carte atteint ainsi les 22 Go de mémoire vidéo, de quoi charger des modèles d’IA volumineux sans avoir à se ruiner avec un GPU récent beaucoup plus cher.
Sortie avec 11 Go de mémoire vidéo, la NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti semblait avoir une configuration un peu étrange en 2018. Huit ans plus tard, cette particularité fait les affaires des spécialistes de la modification de cartes graphiques. À Saitama, au Japon, un atelier propose désormais de porter la mémoire du GPU de NVIDIA à 22 Go pour 45 000 yens, soit environ 282 dollars (ou 244 euros) l’upgrade.
L’intérêt n’est évidemment pas de gagner quelques images par seconde dans les jeux vidéo récents. Avec deux fois plus de VRAM, cette vieille carte graphique haut de gamme devient surtout beaucoup plus intéressante pour certaines charges de travail liées à l’intelligence artificielle.
22 Go de VRAM, mais pas plus de bande passante
Le principe reste simple sur le papier. L’opération consiste à dessouder les onze puces GDDR6 de 1 Go et à les remplacer par onze modules de 2 Go. Elle demande également de modifier la configuration de certaines résistances sur le PCB (précisons que toutes les variantes de PCB n’acceptent pas forcément cette manipulation) et, selon le modèle, d’utiliser un VBIOS compatible.
Le bus mémoire garde sa largeur de 352 bits et, à fréquence identique, la bande passante théorique demeure inchangée à 616 Go/s, tout comme les performances brutes du GPU. Pour le jeu, le bénéfice sera donc marginal. En revanche, certaines applications d’IA sont avant tout contraintes par la quantité de mémoire disponible. Faire tenir intégralement un modèle dans la VRAM peut alors compter davantage que la puissance de calcul brute, notamment en évitant de coûteux transferts avec la mémoire vive du système.
500 dollars contre le double et plus pour un GPU IA neuf
C’est surtout le prix qui rend l’opération séduisante. Une RTX 2080 Ti d’occasion peut encore se trouver aux environs de 250 dollars/euros. Avec les 282 dollars demandés pour la modification, l’ensemble revient donc à un peu plus de 500 dollars.
L’atelier commercialise même directement certaines cartes déjà converties, avec des tarifs débutant autour de 430 dollars selon les modèles. Une somme très éloignée de celle réclamée par des GPU professionnels récents dotés d’une quantité comparable de mémoire.
Il ne faut évidemment pas transformer la GeForce RTX 2080 Ti en carte IA miracle. Son architecture NVIDIA Turing accuse désormais son âge et ajouter de la mémoire ne lui apporte ni davantage de puissance de calcul ni les raffinements des générations récentes. Mais pour qui cherche avant tout beaucoup de VRAM sans avoir à dépenser une fortune, cette greffe japonaise donne une seconde carrière assez inattendue à l’ancienne reine des GeForce.
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