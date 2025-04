La liste des GPU concernés par cette exclusivité inclut plusieurs variantes custom des RTX 5080 et RTX 5070 côté NVIDIA. L'Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition et le Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC figurent notamment parmi les modèles réservés. Fait intéressant, la très onéreuse RTX 5090 échappe à cette restriction, probablement en raison de son prix déjà stratosphérique qui limite naturellement sa demande. Du côté d'AMD, le XFX Quicksilver Radeon RX 9070 OC et le Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT sont également concernés par ce filtrage. Il s'agit essentiellement de versions partenaires, généralement overclockées et dotées de systèmes de refroidissement améliorés.

Les non-abonnés Prime recherchant ces cartes graphiques sur Amazon se heurtent à un message indiquant que « cet article est réservé aux membres Prime » à la place du bouton d'achat habituel. Les abonnés, quant à eux, peuvent ajouter ces produits à leur panier sans aucune indication particulière concernant leur caractère exclusif, ce qui crée une expérience d'achat asymétrique. Cette différence d'affichage peut générer une certaine confusion. Parfois, un discret badge « Exclusivement pour les membres Prime » apparaît sous le prix, mais cette indication n'est pas systématique selon les modèles de cartes et les sessions de navigation.