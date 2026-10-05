Acheter une carte graphique était simple autrefois, c'est maintenant un parcours du combattant chez certains revendeurs, surtout pour certains modèles de chez NVIDIA. Alors, pour les Américains, outre le budget, est-il plus facile d'acheter une RTX 5090 ou un ranch dans le Texas ?
Les restrictions sur les cartes graphiques se font de plus en plus nombreuses au fil des mois et de la crise de la RAM. Les composants électroniques et semi-conducteurs globalement, subissent de fortes pressions en raison des demandes massives pour les serveurs d'intelligence artificielle. Mais un revendeur exige des demandes pour le moins étonnantes.
Plusieurs revendeurs, pour l'instant qu'aux États-Unis
C'est Micro Center, un revendeur américain, qui demande à ses clients de signer un formulaire d'engagement avant d'acheter une NVIDIA GeForce RTX 5090. Un client ayant acheté une station de travail PowerSpec AI90 dans le magasin de Tustin en Californie, a été contraint de remplir une déclaration spécifique.
Alors, qu'est-ce que ce document ? Il demande déjà les coordonnées, à savoir le nom complet de l'acheteur, l'adresse personnelle ou professionnelle le cas échéant, une pièce d'identité officielle, mais également un numéro de téléphone et une adresse mail.
L'acheteur doit préciser le lieu d'installation du produit et son usage prévu. Le formulaire contient également une clause bien spécifique, laquelle exprime clairement :
« Aucune exportation - sans exception. Micro Center ne vendra pas ce produit à un acheteur qui aurait l'intention de l'exporter, de le réexporter, de le revendre, de le transférer ou de le faire quitter les États-Unis, quelle qu'en soit la destination. »
En d'autres mots, la carte est vendue sur le territoire américain, et elle y reste ad vitam æternam. Le revendeur n'a pas expliqué les raisons de cette demande assez spéciale, mais on peut imaginer qu'avec la crise des composants actuelle, les quantités sont limitées.
D'autres revendeurs également sur le coup
Si sur les réseaux sociaux, d'autres clients affirment ne pas avoir eu ce type de demande lors de leurs précédents achats, un autre revendeur, Central Computers, aurait imposé un formulaire encore plus long lors de la vente de cartes graphiques.
En cause, on peut surtout trouver les exportations vers la Chine. En effet, les cartes offrant les performances d'une RTX 4090 ou des performances supérieures sont interdites à l'exportation vers la Chine depuis novembre 2023.
- Des performances démesurées
- La qualité d'image du modèle Transformer
- La multi-frame generation
Récemment, les autorités américaines ont intensifié leur vigilance envers les tentatives de contrebande et d'exportations de produits vers la Chine. Ce, depuis que trois employés de Supermicro sont soupçonnés d'avoir illégalement exporté pour 2,5 milliards de dollars de matériel NVIDIA.
L'efficacité réelle de ce formulaire reste toutefois à démontrer. Il ne contient pas de numéro de série du GPU vendu et aucun contrôle à domicile ne semble possible. La mesure pourrait en revanche dissuader les reventes entre particuliers.