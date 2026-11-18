On parle beaucoup d'un potentiel retour de Jensen Huang à la tête de NVIDIA. Mais le conseil d'administration n'a clairement pas l'air très chaud pour cette possibilité !
L'énorme polémique autour de la liaison de Jensen Huang avec une femme qui pourrait être une espionne chinoise n'a pas été éteinte par sa démission. Car de nombreuses personnes au sein de NVIDIA, ainsi qu'à l'extérieur - à l'instar d'Elon Musk - poussent pour que le fondateur de la boîte reprenne son poste de PDG. Mais pour le moment, ça ne semble pas avoir d'effet sur la direction.
Le président du conseil d'administration de NVIDIA réfute publiquement la possibilité d'un retour de Jensen Huang
Jensen Huang aimerait pouvoir reprendre les rênes de NVIDIA. Mais le conseil d'administration n'est clairement pas très chaud pour cette option, comme nous l'apprend une information de Reuters.
D'après ce dernier, le président du conseil d'administration de NVIDIA, Harvey Jones, a ainsi déclaré que la société ne réengagerait pas Jensen Huang. Une communication qui a eu lieu ce mardi 17 novembre, à l'occasion d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.
NVIDIA a engagé le cabinet Heidrick & Struggles pour trouver un nouveau PDG
Preuve de sa volonté de tourner définitivement la page, il a aussi indiqué durant la même conférence qu'il ne répondrait pas aux questions relatives à Jensen Huang. Pour lui, l'avenir se trouve ailleurs, et il l'a montré en se faisant accompagner durant cette intervention de la patronne par intérim Colette Kress et du vice-président et directeur général chargé du calcul hyperscale et haute performance, Ian Buck.
Pour ce qui est du futur patron, NVIDIA a fait appel au cabinet de recrutement de renommé mondial Heidrick & Struggles afin de trouver un remplacement à Jensen Huang. « Nous souhaitons nommer le PDG, le PDG permanent, dès que possible, mais nous ne précipiterons pas cette nomination avant d’avoir trouvé la personne idéale » a assuré Harvey Jones. Alors, la porte est-elle définitivement fermée ?