Preuve de sa volonté de tourner définitivement la page, il a aussi indiqué durant la même conférence qu'il ne répondrait pas aux questions relatives à Jensen Huang. Pour lui, l'avenir se trouve ailleurs, et il l'a montré en se faisant accompagner durant cette intervention de la patronne par intérim Colette Kress et du vice-président et directeur général chargé du calcul hyperscale et haute performance, Ian Buck.

Pour ce qui est du futur patron, NVIDIA a fait appel au cabinet de recrutement de renommé mondial Heidrick & Struggles afin de trouver un remplacement à Jensen Huang. « Nous souhaitons nommer le PDG, le PDG permanent, dès que possible, mais nous ne précipiterons pas cette nomination avant d’avoir trouvé la personne idéale » a assuré Harvey Jones. Alors, la porte est-elle définitivement fermée ?