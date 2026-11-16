Jensen Huang peut compter sur le soutien d'un certain grands nombre de personnalités. Dont Elon Musk, qui met en garde NVIDIA sur la perte d'une figure aussi tutélaire.
Jensen Huang a dû quitter son poste de patron de NVIDIA, après 33 ans à la tête de cette entreprise qu'il a fondée. Pourtant, cette personnalité du monde de la tech attire toujours la sympathie de nombreux géants du secteur, parmi lesquels Elon Musk. L'homme le plus riche du monde a ainsi déjà indiqué qu'il aimerait beaucoup pouvoir le recruter, et affirme aujourd'hui que son départ pourrait être une perte cruciale pour NVIDIA.
Elon Musk rappelle que Jensen Huang avait multiplié les contrats oraux
NVIDIA a une nouvelle patronne intérimaire aujourd'hui, avec Colette Kress. Mais pour Elon Musk, ce changement de direction pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour le géant des GPU.
« Jensen a brillamment dirigé la chaîne d'approvisionnement chez Nvidia, mais bon nombre de ces accords n'étaient que des accords verbaux conclus avec Jensen, et non des contrats écrits » a-t-il ainsi expliqué dans un message posté sur X.
Google serait déjà à l'affût pour profiter du départ de Jensen Huang
« Sans Jensen, au moins certains de ces accords essentiels seront perdus » a-t-il ajouté. Et il faut noter que ce message a été posté en réponse à un vidéo dans laquelle s'exprimait le fondateur de SemiAnalysis, Dylan Patel. Celui-ci décrit le mode de fonctionnement de Jensen Huang, qui connaissait l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et démarchait personnellement jusqu'aux petites entreprises générant un chiffre d'affaires de quelques centaines de millions de dollars, « mais qui produisent un sous-composant essentiel. »
L'ex-patron de NVIDIA avait convaincu toutes ces entreprises critiques de fournir NVIDIA, ce qui lui donnait l'avantage comparatif à l'origine de son succès. Le même Dylan Patel explique qu'aujourd'hui, avec le départ de Jensen Huang, Google cherche déjà à se placer pour reprendre à son compte ces chaînes d'approvisionnement. Si ce géant arrivait à ses fins, Dylan Patel questionne la possibilité pour NVIDIA de rester le leader dans son domaine, rappelant que la firme fondée par Jensen Huang n'a guère qu'un an d'avance sur la concurrence.