« Sans Jensen, au moins certains de ces accords essentiels seront perdus » a-t-il ajouté. Et il faut noter que ce message a été posté en réponse à un vidéo dans laquelle s'exprimait le fondateur de SemiAnalysis, Dylan Patel. Celui-ci décrit le mode de fonctionnement de Jensen Huang, qui connaissait l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et démarchait personnellement jusqu'aux petites entreprises générant un chiffre d'affaires de quelques centaines de millions de dollars, « mais qui produisent un sous-composant essentiel. »

L'ex-patron de NVIDIA avait convaincu toutes ces entreprises critiques de fournir NVIDIA, ce qui lui donnait l'avantage comparatif à l'origine de son succès. Le même Dylan Patel explique qu'aujourd'hui, avec le départ de Jensen Huang, Google cherche déjà à se placer pour reprendre à son compte ces chaînes d'approvisionnement. Si ce géant arrivait à ses fins, Dylan Patel questionne la possibilité pour NVIDIA de rester le leader dans son domaine, rappelant que la firme fondée par Jensen Huang n'a guère qu'un an d'avance sur la concurrence.