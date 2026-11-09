Dimanche, le patron de NVIDIA a écrit à ses salariés qu'il avait été infidèle à sa femme. Pas un nom dans le texte, et la sécurité nationale n'y surgit que le temps de renvoyer à l'enquête indépendante lancée par le conseil d'administration et de clamer son attachement au pays. Selon le New York Times, c'est devant ce même conseil qu'il a reconnu sa relation avec Alice Huang (aucun lien de parenté, on le précise), ancienne dirigeante de Megaspeed, un client singapourien du géant mondial des semi-conducteurs et de l'IA. Le quotidien avait révélé un peu plus tôt, le 29 octobre, que le renseignement américain la considérait comme une source de Pékin, ce que la Chine dément, et que Donald Trump en avait été informé en 2025, sans que Jensen Huang reçoive la moindre mise en garde.