Le patron de NVIDIA, Jensen Huang, a reconnu une infidélité en pleine affaire d'espionnage chinois présumé. Pour un expert en communication de crise, il s'agit plus d'un pare-feu que d'un simple mea culpa.
L'emblématique co-fondateur et président de NVIDIA, Jensen Huang, a reconnu dimanche avoir été infidèle à son épouse, dans un mémo adressé aux salariés, le tout sur fond d'une affaire d'espionnage chinois présumé. Le même jour, le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante sur une possible opération de renseignement étrangère visant le dirigeant. Florian Silnicki, expert en communication de crise, considère cette séquence comme une tentative de séparer la faute privée du soupçon de sécurité nationale.
Un expert en communication de crise décortique l’aveu d’adultère du boss de NVIDIA
Dimanche, le patron de NVIDIA a écrit à ses salariés qu'il avait été infidèle à sa femme. Pas un nom dans le texte, et la sécurité nationale n'y surgit que le temps de renvoyer à l'enquête indépendante lancée par le conseil d'administration et de clamer son attachement au pays. Selon le New York Times, c'est devant ce même conseil qu'il a reconnu sa relation avec Alice Huang (aucun lien de parenté, on le précise), ancienne dirigeante de Megaspeed, un client singapourien du géant mondial des semi-conducteurs et de l'IA. Le quotidien avait révélé un peu plus tôt, le 29 octobre, que le renseignement américain la considérait comme une source de Pékin, ce que la Chine dément, et que Donald Trump en avait été informé en 2025, sans que Jensen Huang reçoive la moindre mise en garde.
Deux crises cohabitent ici, pour Florian Silnicki. Le fondateur de l'agence de communication de crise LaFrenchCom évoque « une faute privée, pardonnable, et un soupçon de sécurité nationale, impardonnable ». Le mémo les sépare de manière très claire, d'après lui, en suivant la règle qui consiste à « avouer le pardonnable pour désamorcer l'impardonnable ». Car « on ne choisit pas ce qu'on avoue, on choisit le périmètre de l'aveu ». L'absence d'Alice Huang dans le message n'aurait donc rien d'un oubli. Pour notre expert, « l'information a simplement changé de pièce », de la confession publique à la salle du conseil d'administration. De la segmentation réseau, en gros, mais en version conjugale.
Pour le coup, l'adultère ferait même un candidat parfait, « l'aveu idéal » selon Florian Silnicki. La presse l'ayant documenté, il est inutile de nier, et le public connaît le script par cœur, « faute, contrition, rédemption ». Aucun manuel ne prévoit en revanche le chapitre du PDG approché par un service de renseignement étranger. À l'en croire, voir un grand patron s'humilier devant des dizaines de milliers de salariés pousse en prime à conclure qu'il n'a « plus rien à cacher », pendant que l'indignation trouve « un endroit où se dépenser avant qu'elle n'atteigne la question qui compte ».
Chez NVIDIA, des failles dans le pare-feu de la com' de crise
Sur le papier, la manœuvre semble imparable, mais elle traîne un handicap antérieur au mémo lui-même. Car fin octobre, Jensen Huang qualifiait encore ses échanges avec Alice Huang de parfaitement normaux, une formule qui a très mal vieilli. Huit jours après le New York Times, le Financial Times évoquait un mémo gouvernemental décrivant une relation amoureuse, et les excuses tombaient dans le week-end. « Un aveu arraché ne vaut jamais un aveu choisi », rappelle Florian Silnicki, qui salue tout de même le métier, avec le mémo, le communiqué et la déclaration du porte-parole qui sont sortis d'un bloc avant l'ouverture des marchés, car « on vide le placard d'un coup pour tuer le feuilleton ». Le feuilleton se porte bien, puisque l'action cédait de 4 à 6 % avant séance lundi, après avoir déjà perdu 13 % depuis les premières révélations.
L'autre point faible, c'est le conseil d'administration lui-même. Il confie l'enquête à un comité d'administrateurs indépendants épaulés par des avocats extérieurs, tout en affirmant n'avoir aucune raison de croire que la sécurité nationale ou les secrets de NVIDIA aient été compromis, et en renouvelant sa confiance à son patron. Enquêter tout en assurant, d'emblée, qu'il n’y a pas de raison de s'inquiéter ? « On ne peut pas faire les deux », objecte l'expert, pour qui ce double discours offre au Congrès « l'argument tout fait d'un conseil qui a décidé d'avance ». Si l'instance a choisi de rassurer, explique-t-il, c'est parce que l'entreprise repose largement sur un seul homme, ce que les investisseurs appellent le risque « homme-clé ». « NVIDIA, c’est Jensen Huang, et 4 500 milliards de capitalisation ne supportent pas l’ambiguïté. »
Il y a un défaut de conception que ce cloisonnement ne corrige pas vraiment. La liaison aujourd'hui reconnue est précisément le canal par lequel Pékin aurait cherché à atteindre le patron de NVIDIA, ce qui rend les deux dossiers difficiles à séparer. Trois présidents de commission de la Chambre des représentants proposent d'ailleurs de l'entendre à huis clos le 18 novembre, au lendemain des résultats trimestriels du groupe. En parallèle, le dossier visant Megaspeed, soupçonnée d'avoir aidé des entreprises chinoises à contourner les restrictions américaines sur les puces d'IA, a été transmis cette année à la Justice américaine. Notons que NVIDIA, comme Megaspeed, réfutent ces accusations.
Pour Florian Silnicki, il faut se demander si cette relation a pu influencer les prises de position de Jensen Huang, partisan de longue date de la vente de puces à la Chine ? Au départ, rapporte le New York Times, les responsables américains ne le pensaient pas informé du double jeu présumé d'Alice Huang, mais certains en doutent désormais. Sur ce terrain, « la communication de crise travaille la perception, pas la substance de la crise ». Et ces stratégies, prévient-il, sont « brillantes exactement aussi longtemps que la réalité veut bien les laisser tranquilles ».