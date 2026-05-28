Avant cette affaire, les procureurs américains avaient identifié trois plaques tournantes de trafic vers la Chine : la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. On retrouve les sociétés-écrans sud-asiatiques dans le dossier contre Wally Liaw, cofondateur de Supermicro, inculpé en mars 2026 pour avoir détourné vers Alibaba pour 2,31 milliards d’euros de matériel.

À Keelung, You, Wang et Chen auraient fait transiter au moins une cargaison par le Japon, puis vers Hong Kong, avant un acheminement final vers la Chine continentale. Jusqu’à cette affaire, les contrebandiers de puces NVIDIA évitaient le Japon, d’autant que le gouvernement japonais collabore avec Washington sur les contrôles à l’exportation des puces avancées depuis 2023.

Les procureurs taïwanais affirment avoir ouvert leur dossier sans coordination préalable avec les autorités américaines. Deux jours après les perquisitions, Jensen Huang s’est rendu à Taipei et a publiquement reproché à Supermicro son manque de rigueur sur les contrôles d’exportation.Depuis un an, le président taïwanais Lai Ching-te renforce méthodiquement son contrôle sur les puces. En juin 2025, il a inscrit Huawei et SMIC sur la liste des entités stratégiques. En novembre, il a ordonné une revue de soixante jours sur les biens à double usage. Avec les arrestations de Keelung, le président passe pour la première fois du registre administratif au registre pénal.