« J'ai clairement fait savoir aux États-Unis que cela était impossible » a-t-elle ainsi tenu à indiquer. Elle a rappelé que la capacité de production unique de Taïwan dans les semi-conducteurs est le fruit de plusieurs décennies d'efforts et d'expertise accumulés, depuis que Morris Chang a proposé l'idée révolutionnaire au milieu des années 80 d'autonomiser l'activité de fonderie de puces.

Pour l'officielle taïwanaise, les investissements qui seront consentis aux États-Unis ne seront qu'un des aspects de la croissance à venir de cette activité clé pour l'île, avec des grands investissements aussi réservés à Taïwan. « Notre expansion internationale, y compris l'augmentation de nos investissements aux États-Unis, repose sur le principe que nous restons fermement ancrés à Taïwan et continuons à développer nos investissements dans notre pays » a-t-elle résumé.

Cheng Li-Chun s'est sentie obligé d'apporter publiquement cette précision après une nouvelle déclaration plus récente de Howard Lutnick. « On ne peut pas concentrer toute la production de semi-conducteurs à 130 km de la Chine. C'est tout simplement illogique... Nous devons donc la rapatrier » avait-il déclaré. Du rififi entre alliés ?