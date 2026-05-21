Qesaco

On ne juge pas un pays, toute une population par rapport aux décisions de l’équipe gouvernementale du moment

Avec ce type de raccourcis à deux sous, tous les français sont assimilés à la politique de notre gouvernement , idem le peuple Russe etc …

C’est un chouia plus compliqué que ça . On peut être citoyen d’un pays et ne pas partager ce qui est décidé… J’ai raison ou je n’ai pas tort ?