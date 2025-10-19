La photo de multitudes de cartes graphiques MSI GeForce RTX 5090 sur le sol chinois intrigue : la règlementation imposée par les États-Unis n'aurait pas comme quelques failles ?
En principe, aucune carte graphique GeForce RTX 5090 ne doit être disponible en Chine du fait d'un embargo décidé par les États-Unis sur les plus puissants GPU conçus par NVIDIA. En principe donc…
Seules les RTX 5090D et 5090D V2 autorisées en Chine
Les contraintes à l'exportation des puces les plus puissantes dessinées par les entreprises américaines n'ont rien de vraiment nouveau et, depuis déjà plusieurs années, la Chine est la cible de sanctions très précises dans ce domaine.
On se souvient par exemple de cette limitation à l'exportation des GeForce RTX 4090 sur la génération précédente et, le plus logiquement du monde, Donald Trump et son administration on reconduit la contrainte avec la sortie des cartes graphiques Blackwell : la GeForce RTX 5090 ne devait ainsi plus pouvoir être exportée vers la Chine.
La chose était tellement claire qu'avant même le lancement officiel des GeForce RTX de série 5000, plusieurs rumeurs – vérifiées depuis – ont évoqué dès juillet 2024 la sortie d'une GeForce RTX 5090D spécifiquement conçue pour le marché chinois et le contournement des sanctions américaines.
Dans ce contexte de tensions économiques entre les deux super-puissances, la question de l'efficacité des sanctions se pose évidemment et, problème pour NVIDIA, différentes rumeurs font état de GeForce RTX 5090 que l'on peut voir un peu partout en Chine.
MSI décline toute responsabilité
Le dernier exemple en date est sans aucun doute l'un des plus frappants puisque ce sont carrément des palettes entières de GeForce RTX 5090 qui sont visibles à proximité d'un entrepôt chinois. Dans le cas présent, il s'agit de modèles d'une seule et même marque, MSI en l'occurrence. Forcément pointée du doigt, la marque a tenu à réagir rapidement.
« MSI a constaté des rumeurs selon lesquelles la GeForce RTX 5090 circulerait en Chine, créant une certaine confusion. Nous tenons à préciser que MSI n'a jamais officiellement vendu ni distribué la GeForce RTX 5090 en Chine. Les unités trouvées localement ne proviennent pas de canaux agréés par MSI et sont entrées sur le marché par le biais d'une distribution non autorisée, sans lien avec notre politique de vente.
Nous respectons scrupuleusement les réglementations internationales et le cadre d'autorisation régional de NVIDIA. La GeForce RTX 5090 est disponible uniquement en Amérique, en Europe et sur certains marchés d'Asie-Pacifique. En Chine, MSI propose uniquement les GeForce RTX 5090D et GeForce RTX 5090D V2, des versions conçues pour répondre aux exigences réglementaires locales.
Toute unité RTX 5090 apparaissant en Chine peut donc être clairement identifiée comme une offre non officielle.
Notre suivi mondial des numéros de série indique que ces produits proviennent principalement de marchés de détail étrangers, importés par des distributeurs ou revendeurs non autorisés via des canaux parallèles. Ils ne font pas partie de la chaîne d'approvisionnement officielle de MSI, leur provenance et leur manutention ne sont pas vérifiées et ne sont pas couverts par nos politiques de contrôle qualité ni de garantie.
Nous rappelons aux consommateurs que les produits achetés via des canaux non officiels peuvent avoir été revendus ou falsifiés et ne sont pas éligibles à la garantie, aux services de réparation ou à l'assistance technique MSI en Chine. Pour garantir l'authenticité et la protection de leurs produits, nous recommandons d'acheter uniquement auprès de partenaires MSI agréés.
MSI s'engage à préserver l'intégrité de sa marque et l'ordre du marché et ne tolérera aucune désinformation susceptible d'induire les consommateurs en erreur. Nous encourageons les médias et les communautés en ligne à vérifier les faits avant de les partager.
À l'avenir, nous continuerons de renforcer la gestion des canaux de distribution et la traçabilité des produits, et nous collaborerons avec nos partenaires internationaux pour empêcher toute distribution non autorisée, en prenant des mesures supplémentaires si nécessaire pour protéger la réputation de la marque et les droits des consommateurs ».
Officiellement, les choses sont claires et MSI décline toute responsabilité dans ce couac. Le problème reste cependant entier : même si les fabricants ne sont pas directement impliqués dans ces ventes, le fait est que les sanctions ne sont pas appliquées correctement.