Les contraintes à l'exportation des puces les plus puissantes dessinées par les entreprises américaines n'ont rien de vraiment nouveau et, depuis déjà plusieurs années, la Chine est la cible de sanctions très précises dans ce domaine.

On se souvient par exemple de cette limitation à l'exportation des GeForce RTX 4090 sur la génération précédente et, le plus logiquement du monde, Donald Trump et son administration on reconduit la contrainte avec la sortie des cartes graphiques Blackwell : la GeForce RTX 5090 ne devait ainsi plus pouvoir être exportée vers la Chine.

La chose était tellement claire qu'avant même le lancement officiel des GeForce RTX de série 5000, plusieurs rumeurs – vérifiées depuis – ont évoqué dès juillet 2024 la sortie d'une GeForce RTX 5090D spécifiquement conçue pour le marché chinois et le contournement des sanctions américaines.

Dans ce contexte de tensions économiques entre les deux super-puissances, la question de l'efficacité des sanctions se pose évidemment et, problème pour NVIDIA, différentes rumeurs font état de GeForce RTX 5090 que l'on peut voir un peu partout en Chine.