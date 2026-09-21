Neferith

« Il y a 0 % de chances que ce soit la fin du monde en 2030. Faire peur aux gens n’est pas nécessaire. C’est irresponsable » => en gros, il dit une évidence et tout le monde lui saute dessus : il fait ça pour l’argent.

Bien sur les autres c’est pour nos beaux yeux xD

Franchement, à part que oui, on pourrait discuter sur l’intéret de réguler ou non, il n’y a rien de choquant dans son propos. Je suis plus choqué par les mecs qui m’annoncent la fin du monde à cause de l’IA et leurs intentions m’interrogent plus xD