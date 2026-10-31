D'après les sources du quotidien, informées de cette surveillance, Alice Huang transmettait directement des informations au gouvernement chinois. Avant de rejoindre Megaspeed, elle avait été journaliste à la télévision d'État chinoise, puis banquière privée, et elle a dirigé à Shanghai un fonds actionnaire de 7Road, éditeur chinois de jeux vidéo lié à des investisseurs publics. Megaspeed est née en 2023 de la séparation des activités internationales de 7Road, installées à Singapour, et Alice Huang a quitté l'entreprise avant l'automne 2025.

Sa relation avec Jensen Huang remonte au moins à juin 2024. Peu après minuit, dans un bar de Taipei, elle avait lancé à un groupe de dirigeants de la tech « Je vous parie que je peux faire venir Jensen ici », et le patron de NVIDIA était arrivé peu après dans son éternelle veste en cuir noir, d'après un témoin interrogé par le New York Times en octobre 2025. Quelques semaines plus tard, Megaspeed commençait à recevoir des livraisons régulières de puces NVIDIA haut de gamme, chacune de plusieurs millions de dollars.

Lorsque Donald Trump a été informé, les responsables du renseignement ne pensaient pas que Jensen Huang connaissait le double jeu de sa relation. Certains hauts responsables de l'administration Trump doutent aujourd'hui qu'il ait pu l'ignorer complètement, et la Maison-Blanche, la CIA et la NSA n'ont pas souhaité commenter.

« Les interactions de Jensen avec Mme Huang ne sont ni inhabituelles ni inattendues. Les rencontres avec les clients font partie du travail d'un PDG, et Jensen échange chaque année avec des milliers de dirigeants de clients », a réagi John Rizzo, porte-parole de NVIDIA. L'entreprise se dit certaine que le gouvernement américain l'aurait prévenue s'il soupçonnait une personne de menacer l'industrie du pays. Pékin dénonce de son côté des « calomnies et diffamations sans fondement ».