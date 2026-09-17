Il y aura du beau monde à Washington dans une semaine. On sait en effet que le patron de NVIDIA, Jensen Huang, sera présent au dîner organisé par Donald Trump en l'honneur de Xi Jinping, le 24 septembre.

Et il ne sera pas la seule personnalité importante du secteur autour de la table. Le dirigeant d'OpenAI, Sam Altman a aussi confirmé sa présence, alors qu'une source de Bloomberg vient d'indiquer que le désormais ex-PDG d'Apple Tim Cook sera aussi de la partie.