À la fin du mois, un grand dîner sera organisé à la Maison-Blanche avec pour convives principaux Donald Trump et Xi Jinping. Et autour de la table, il y aurait plusieurs des plus grands noms de la tech !
Le monde de la tech est aujourd'hui en effervescence autour de la question de l'intelligence artificielle. Faut-il freiner son développement, pour éviter la catastrophe ? Si les géants de la tech américain sont plutôt d'accord sur cette idée, les pouvoirs politiques, que ce soit à Pékin, ou à Washington, le sont beaucoup moins. Le grand dîner du 24 septembre prochain sera-t-il l'occasion pour les patrons de l'IA de plaider leur cause ?
Le grand dîner à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Xi Jinping accueillera les géants américains de l'IA
Il y aura du beau monde à Washington dans une semaine. On sait en effet que le patron de NVIDIA, Jensen Huang, sera présent au dîner organisé par Donald Trump en l'honneur de Xi Jinping, le 24 septembre.
Et il ne sera pas la seule personnalité importante du secteur autour de la table. Le dirigeant d'OpenAI, Sam Altman a aussi confirmé sa présence, alors qu'une source de Bloomberg vient d'indiquer que le désormais ex-PDG d'Apple Tim Cook sera aussi de la partie.
La question du développement de l'IA sûrement au programme
Avec autant d'acteurs de l'IA importants sur place, on se doute que la technologie sera discutée, et évidemment, dans le même temps, la possibilité de coordonner un éventuel ralentissement entre les deux nations leaders du secteur - un voeu exprimé notamment déjà il y a quelques temps par Bill Gates.
Reste qu'il devrait tout de même être difficile pour ces personnalités de convaincre les deux hommes les plus puissants du monde qui, même s'ils pouvaient être convaincus du danger vécu actuel, auraient aussi dans le même temps du mal à avoir confiance en la partie adverse. Car qui dit que si les États-Unis ralentissent le développement de leurs modèles IA, la Chine ne continuera pas en secret de son côté, et vice-versa ?