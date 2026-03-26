En 2001, Georges W. Bush créait le President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST), ou Comité présidentiel des conseillers en science et technologie, afin de le conseiller dans les domaines de la technologie et de la science (comme le nom l'indique). Il a depuis plusieurs fois été recréé selon les administrations, et connaît encore une nouvelle vie avec Donald Trump.

La Maison Blanche vient en effet de nommer un nouveau conseil PCAST, qui sera présidé par Michael Kratsios et David Sacks. Et il y a du beau monde dans les 13 individualités nommées, puisqu'on retrouve de grandes patrons de la tech comme Jensen Huang (NVIDIA), Mark Zuckerberg (Meta), Larry Ellison (Oracle) ou bien encore Lisa Su (AMD).