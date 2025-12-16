Il faut avouer que le casting a de quoi faire pâlir n'importe quel recruteur de la planète. Pour constituer cette escouade, la Maison-Blanche a réussi le tour de force de réunir autour de la même table des rivaux historiques comme Apple, Microsoft, Meta ou encore Google. Ces entreprises acceptent de prêter leurs précieux talents, parfois via des congés sabbatiques, pour qu'ils aillent servir la patrie le temps d'un mandat court. C'est une alliance de circonstance assez savoureuse quand on connaît les relations parfois houleuses entre le pouvoir politique et ces mastodontes de la donnée.​

Le gouvernement joue ici la carte du prestige plutôt que celle du portefeuille. Avec des salaires plafonnant autour des 200 000 dollars, on est loin des rémunérations stratosphériques du secteur privé qui incluent souvent de généreuses actions. Mais l'argument est ailleurs. Il s'agit de flatter l'ego de ces experts en leur proposant de résoudre des problèmes à l'échelle d'une nation plutôt que d'optimiser le clic sur une publicité. Cette « Tech Force » ne cherche pas des stagiaires, elle veut des vétérans capables de naviguer en eaux troubles dès le premier jour.