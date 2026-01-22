Pourtant, un premier bilan au bout d'un an nous montre une image différente. La Big Tech n'a pas du tout été éparpillée par des mesures antitrust, et quand il s'est agi d'arbitrer entre les volontés politiques de la base populiste et de la tech, Donald Trump a montré un visage sûrement étonnant pour ses supporters.

On se souvient ainsi de la polémique de novembre dernier, durant laquelle Donald Trump avait défendu le visa H-1B, largement utilisés par les GAFAM pour faire travailler des talents étrangers. De même, il a 2025 défendu sa décision de donner quelque 600 000 visas à des étudiants chinois, toujours contre sa base en colère.

Il semble qu'au fil du temps, l'argent ait parlé. La participation financières des patrons de la tech aux projets de Donald Trump leur a semble-t-il petit à petit permis de gagner en influence. On se souvient ainsi qu'à son investiture, chaque GAFAM, et même un OpenAI, ont chacun effectué une donation. Plus tard, ils sont revenus une fois encore déposer des millions dans la besace du président pour son projet d'immense salle de bal à la Maison-Blanche. Autant d'attentions qui ont sûrement dû peser.