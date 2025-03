Bit_Man

Comme beaucoup de présidents, dans un système n’autorisant que 2 mandats, on découvre la face de ceux qui aiment et convoitent le pouvoir, la deuxieme élection, il n y aura rien derrière alors on peut faire ce qu on veut … On ne sera pas réelu, autant en profiter pour faire le sale boulot et peut être, indirectement, favoriser ses potes, construire des dossiers, se proteger, parasiter et plus tard recevoir plein de pognon.

On a quelques précédents … Certains devaient même se dire qu’ils ne seraient pas réélu et en ont pris un peu d’avance avant dêtre ratrappés.