MisterDams

C’est pas si simple. Il a tenté, mais c’est jamais passé à cause du Congrès… Il voulait au moins annuler la réforme d’allègement fiscal qui a été mise en place en 2017, par Trump :

https://www.challenges.fr/monde/etats-unis-taxer-les-riches-la-mission-impossible-des-democrates_899780

Mais après ça reste beaucoup plus light qu’en France, car globalement ils choisissent plus entre la droite modérée et la droite dans le système politique américain, et le principe du « self-made man » est quand même très ancré dans les esprits. Le degré d’intervention de l’État dans l’économie est nettement plus faible que chez nous, surtout qu’au final les Etats-Unis sont quand même plus à comparer à « une Europe avancée » qu’à la France, tant il y a des variations de lois et fiscalités entre les États membres.

Pour en revenir à l’article, c’est vrai qu’on commence à avoir une dépendance assez inquiétante aux entreprises américaines à l’échelle mondiale. Le problème étant surtout qu’on constate une politisation d’activités à la base purement « technique ». Il manquerait plus que demain les nouvelles Tesla refusent de guider/recharger/rouler dans certains territoires jugés « hostiles »…