Le fondateur de Microsoft est de plus en plus inquiet de l'avenir de l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle il veut vite rencontrer le chef de Pékin pour évoquer la nécessité de réguler les IA.
Le dupole Chine/États-Unis se retrouve dans de nombreux secteurs. Mais il n'est nulle part aussi prégnant que dans le nouveau secteur de l'intelligence artificielle, où les deux géants sont à l'origine de tous les modèles IA les plus puissants. Ce lien spécial peut créer une rivalité, avec des restrictions à la clé, mais aussi des coopérations. En tout cas, c'est ce que veut croire Bill Gates.
Bill Gates veut rencontrer Xi Jinping dans les prochains mois pour évoquer la régulation des plus puissantes IA
Bill Gates n'a plus rencontré le président de la république de Chine Xi Jinping depuis plusieurs années. Et il veut remédier à ce problème, selon une information de Reuters. L'homme à l'origine de Microsoft veut en effet pouvoir rencontrer le patron de l'empire du Milieu plus tard dans l'année.
Son objectif est de demander à la Chine de bien vouloir mettre en place des restrictions sur les modèles IA les plus dangereux, dans le cas où les États-Unis prenaient une telle initiative. « Le monde entier serait d'accord avec ça » pronostique le milliardaire américain.
Bill Gates affiche un pessimisme de plus en plus affirmé sur l'avenir de l'IA
Il faut dire que Bill Gates a semble-t-il vécu une crise de conscience ces derniers temps sur la question de l'IA. Alors qu'au mois de janvier, il était encore un grand optimiste de cette technologie, il affiche dorénavant un pessimisme très ostensible. « [Le président Xi] pourrait être surpris par ma véhémence » a-t-il ainsi affirmé.
Il explique son revirement notamment par les piratages menés en toute autonomie par des IA, comme celui de Hugging Face, attaqué par des agents IA. « Ces incidents de sécurité sont choquants et devraient vraiment laisser les gens bouche bée » a commenté le septuagénaire. Parmi les propositions de Bill Gates, celle de surveiller les capacités IA dans la création de molécules et la mise en place d'attaques biologiques, une mesure qui ne devrait pas obérer le développement technologique.
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