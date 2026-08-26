Bill Gates n'a plus rencontré le président de la république de Chine Xi Jinping depuis plusieurs années. Et il veut remédier à ce problème, selon une information de Reuters. L'homme à l'origine de Microsoft veut en effet pouvoir rencontrer le patron de l'empire du Milieu plus tard dans l'année.

Son objectif est de demander à la Chine de bien vouloir mettre en place des restrictions sur les modèles IA les plus dangereux, dans le cas où les États-Unis prenaient une telle initiative. « Le monde entier serait d'accord avec ça » pronostique le milliardaire américain.