À Washington, l'affaire a fait réagir trois commissions de la Chambre des représentants. Dans une lettre consultée par Reuters, leurs présidents républicains demandent au patron de NVIDIA de venir s'expliquer à huis clos le 18 novembre. Brian Mast, qui préside la commission des affaires étrangères, John Moolenaar, à la tête de la commission spéciale sur la Chine, et Eric Crawford, président de la commission du renseignement, veulent l'interroger sur ses « interactions » avec Alice Huang. Ils réclament aussi des précisions sur les protocoles de sécurité de NVIDIA contre l'espionnage étranger. « Il est vital que le Congrès détermine dans quelle mesure la sécurité nationale américaine a été mise en danger », soulignent les trois élus.

Leur inquiétude porte sur l'accès de la Chine aux technologies américaines sensibles, et Megaspeed fournit un exemple concret. Selon les enquêteurs américains, sa société sœur malaisienne aurait acheté au moins 4,8 milliards de dollars d'équipements à base de puces NVIDIA entre juin 2024 et février 2026, et ils ont transmis le dossier au département de la Justice cette année. D'après le Financial Times, Megaspeed construisait des centres de données en Asie du Sud-Est et louait leur puissance de calcul à Alibaba. Le géant chinois du commerce en ligne et du cloud utilisait ainsi des puces de pointe dont la vente est interdite en Chine. Le quotidien britannique affirme que Megaspeed a aussi participé à un trafic de puces vers la Chine, mais NVIDIA assure n'avoir trouvé aucune trace d'infraction lors de son enquête interne.

Interrogée par Reuters, NVIDIA n'a pas commenté la lettre des élus. L'entreprise rappelle que son patron échange chaque année avec des milliers de dirigeants de clients, et que ses clients du cloud en Asie reçoivent de simples informations commerciales, sans secrets industriels ni données liées à la sécurité nationale américaine. « Nous recevons souvent des mises à jour du gouvernement américain sur les personnes et entités à surveiller, et nous agissons toujours en conséquence », ajoute le fabricant de puces.

Les républicains rejoignent ainsi la démocrate Elizabeth Warren, pour qui Jensen Huang et le conseil d'administration de NVIDIA « doivent des réponses au Congrès ». NVIDIA n'a pas indiqué si son patron se rendrait devant les élus le 18 novembre.