Selon le New York Times, c'est le ministère chinois de la Sécurité d'État, principal service de renseignement de Pékin, qui a recruté Alice Huang pour recueillir des informations sur Jensen Huang. Le Financial Times ajoute que des responsables américains soupçonnent le patron de NVIDIA d'avoir entretenu une relation amoureuse avec l'ancienne dirigeante de Megaspeed.
On vous l'avait dit la semaine dernière, le New York Times révélait que les services de renseignement américains soupçonnaient Alice Huang d'espionner pour la Chine. Cette Chinoise a dirigé Megaspeed, une société singapourienne de centres de données et cliente de NVIDIA, et elle a rencontré Jensen Huang à plusieurs reprises. Une semaine plus tard, le quotidien new-yorkais révèle qui l'a recrutée. D'après ses sources, le ministère de la Sécurité d'État (MSS), l'équivalent chinois de la CIA, l'a chargée d'approcher le patron de NVIDIA. Ce ministère gère à la fois l'espionnage à l'étranger et le contre-espionnage. Pékin attendait d'elle des renseignements sur les projets américains dans l'intelligence artificielle, mais aussi un levier auprès de Jensen Huang, interlocuteur régulier de Donald Trump sur les exportations de puces. On a tout d'un roman d'espionnage sur fond de guerre froide entre la Chine et les États-Unis, mais à l'ère de l'IA.
Pékin comptait sur Jensen Huang pour obtenir les puces les plus puissantes de NVIDIA
Le MSS espérait qu'Alice Huang pousse NVIDIA à réclamer l'ouverture du marché chinois à ses puces les plus avancées, toujours selon le New York Times. Le patron de NVIDIA a l'oreille de la Maison-Blanche. Il a convaincu Donald Trump d'autoriser la vente de certains modèles à la Chine, et Washington accepte depuis janvier, au cas par cas, que des clients chinois achètent des puces H200, en échange de 25 % du montant.
Alice Huang fréquente aussi d'autres patrons du secteur, dont des dirigeants de Gigabyte, le fabricant taïwanais de cartes mères et de serveurs. Le New York Times évoque des liens avec des responsables situés « aux plus hauts niveaux de l'industrie des puces d'IA ». Avec Jensen Huang, qui n'a aucun lien de parenté avec elle, le quotidien parle d'une relation « étroite ».
Le Financial Times creuse davantage. Des responsables américains soupçonnent Jensen Huang d'avoir eu une liaison avec Alice Huang, d'après des informations transmises par les services de renseignement. Donald Trump et quelques hauts responsables l'ont appris avant le voyage du président à Pékin, où le patron de NVIDIA et Elon Musk l'accompagnaient. Le président n'a pris aucune mesure, et personne n'a prévenu Jensen Huang que le renseignement chinois cherchait à l'espionner. Fin octobre, Pékin avait dénoncé des « calomnies et diffamations sans fondement ».
Les élus républicains demandent des comptes à Jensen Huang
À Washington, l'affaire a fait réagir trois commissions de la Chambre des représentants. Dans une lettre consultée par Reuters, leurs présidents républicains demandent au patron de NVIDIA de venir s'expliquer à huis clos le 18 novembre. Brian Mast, qui préside la commission des affaires étrangères, John Moolenaar, à la tête de la commission spéciale sur la Chine, et Eric Crawford, président de la commission du renseignement, veulent l'interroger sur ses « interactions » avec Alice Huang. Ils réclament aussi des précisions sur les protocoles de sécurité de NVIDIA contre l'espionnage étranger. « Il est vital que le Congrès détermine dans quelle mesure la sécurité nationale américaine a été mise en danger », soulignent les trois élus.
Leur inquiétude porte sur l'accès de la Chine aux technologies américaines sensibles, et Megaspeed fournit un exemple concret. Selon les enquêteurs américains, sa société sœur malaisienne aurait acheté au moins 4,8 milliards de dollars d'équipements à base de puces NVIDIA entre juin 2024 et février 2026, et ils ont transmis le dossier au département de la Justice cette année. D'après le Financial Times, Megaspeed construisait des centres de données en Asie du Sud-Est et louait leur puissance de calcul à Alibaba. Le géant chinois du commerce en ligne et du cloud utilisait ainsi des puces de pointe dont la vente est interdite en Chine. Le quotidien britannique affirme que Megaspeed a aussi participé à un trafic de puces vers la Chine, mais NVIDIA assure n'avoir trouvé aucune trace d'infraction lors de son enquête interne.
Interrogée par Reuters, NVIDIA n'a pas commenté la lettre des élus. L'entreprise rappelle que son patron échange chaque année avec des milliers de dirigeants de clients, et que ses clients du cloud en Asie reçoivent de simples informations commerciales, sans secrets industriels ni données liées à la sécurité nationale américaine. « Nous recevons souvent des mises à jour du gouvernement américain sur les personnes et entités à surveiller, et nous agissons toujours en conséquence », ajoute le fabricant de puces.
Les républicains rejoignent ainsi la démocrate Elizabeth Warren, pour qui Jensen Huang et le conseil d'administration de NVIDIA « doivent des réponses au Congrès ». NVIDIA n'a pas indiqué si son patron se rendrait devant les élus le 18 novembre.