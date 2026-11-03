NVIDIA se met au diapason de Washington sur le dossier chinois semble-t-il. C'est ce que l'on peut comprendre de cette nouvelle information, qui nous est communiquée part le Financial Times.

D'après ce média, qui a obtenu l'information de cinq sources différentes, NVIDIA exige dorénavant de ses partenaires opérant dans le cloud que 51% au moins de leurs clients ne soient pas chinois. Il s'agit ici d'une nouvelle règle qui s'impose au contrat qui seront dorénavant signés, et non pas aux contrats précédents.