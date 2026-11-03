La firme de Jensen Huang prend une décision assez étonnante vis-à-vis de la Chine. Car NVIDIA veut maintenant que la majorité des clients de ses partenaires cloud ne soient pas chinois.
Parmi les entreprises américaines de la tech, NVIDIA se distingue souvent par sa volonté de freiner le plus possible les contraintes d'exportation de produits high tech américain vers la Chine. Car pour Jensen Huang, ces contraintes seraient la meilleure recette pour que Pékin développe des alternatives lui permettant de devenir à terme indépendant des États-Unis. Pourtant, c'est le même NVIDIA qui prend aujourd'hui une décision destinée à réduire les liens avec la Chine.
Les clients NVIDIA travaillant dans le cloud doivent dorénavant servir au moins à 51% des entreprises non-chinoises
NVIDIA se met au diapason de Washington sur le dossier chinois semble-t-il. C'est ce que l'on peut comprendre de cette nouvelle information, qui nous est communiquée part le Financial Times.
D'après ce média, qui a obtenu l'information de cinq sources différentes, NVIDIA exige dorénavant de ses partenaires opérant dans le cloud que 51% au moins de leurs clients ne soient pas chinois. Il s'agit ici d'une nouvelle règle qui s'impose au contrat qui seront dorénavant signés, et non pas aux contrats précédents.
NVIDIA reste évasif sur le sujet
Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que la firme de Jensen Huang n'a pas voulu être très prolixe sur le sujet. En réponse à cette nouvelle, elle s'est ainsi contentée d'affirmer que « les centres de données et les clouds reposant sur des puces américaines sont la base dont les concepteurs de modèles et d'applications américains ont besoin pour être compétitifs à l'échelle mondiale ».
Difficile donc de démêler l'ensemble de cette histoire pour le moment. On peut par contre rappeler que cette information arrive à peine quelques jours après que le New York Times a rendu public un rapport des renseignements américains portant sur Jensen Huang. Produit l'an dernier, il affirmait que le patron de NVIDIA aurait été la cible d'un complot d'espionnage chinois, à travers une femme d'affaires chinoise du nom de Huang Le, qui avait alors une relation étroite avec Jensen Huang.