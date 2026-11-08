Dans sa déclaration, le conseil annonce qu’un comité d’administrateurs indépendants supervisera les investigations, assisté d’avocats extérieurs indépendants. Il affirme n’avoir aucune raison de penser que la sécurité nationale américaine ou les secrets de NVIDIA ont été compromis, tout en s’engageant à examiner toutes les informations disponibles.

Selon le New York Times, Jensen Huang a reconnu devant le conseil avoir entretenu une relation intime avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed International, une entreprise singapourienne cliente de NVIDIA. Le quotidien affirme que les services américains ont conclu qu’elle travaillait pour le renseignement chinois, après avoir constaté qu’elle transmettait des informations à Pékin.

Dans un message aux salariés reproduit par Bloomberg, le dirigeant reconnaît son infidélité : « J’ai été infidèle à mon épouse ». Il présente ses excuses à sa famille et aux équipes, puis assure, concernant les investigations : « Je soutiens cette enquête et coopérerai pleinement …

Son mémo ne nomme toutefois pas Alice Huang. Et les informations rapportées sur ses activités présumées ne permettent pas d’établir que Jensen Huang lui aurait transmis des secrets de NVIDIA. C’est notamment ce risque que l’enquête doit permettre d’éclaircir.