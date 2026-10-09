Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Que change une architecture GPU comme NVIDIA Blackwell (puis Rubin) pour l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA ?

Les GPU dédiés à l’IA combinent un très grand parallélisme et des unités de calcul spécialisées (tensor cores) qui accélèrent surtout les opérations de matrice, au cœur du deep learning. Blackwell et ses successeurs visent autant l’entraînement (phase coûteuse pour créer un modèle) que l’inférence (phase de production pour exécuter le modèle), avec des gains sur la performance par watt et la bande passante mémoire. L’enjeu se déplace de plus en plus vers l’inférence à grande échelle, car les usages agents IA multiplient les requêtes et les coûts d’exécution. Chaque nouvelle génération cherche aussi à mieux exploiter le calcul distribué entre plusieurs GPU via des interconnexions très rapides, pour éviter que le réseau ou la mémoire ne deviennent le goulot d’étranglement.

Pourquoi les puces internes des hyperscalers (TPU, Trainium) peuvent-elles réduire la dépendance à NVIDIA ?

Quand un acteur du cloud conçoit ses propres accélérateurs, il cherche à optimiser le coût total (achat, énergie, refroidissement) et à adapter le matériel à ses charges de travail. Ces puces “maison” peuvent être étroitement intégrées au logiciel interne et aux services cloud, ce qui améliore l’efficacité pour certains modèles ou scénarios. Si une part croissante de l’entraînement ou de l’inférence bascule sur TPU/Trainium, cela diminue mécaniquement la demande de GPU NVIDIA sur ces volumes. En pratique, le basculement dépend de la maturité de l’écosystème logiciel (compilateurs, bibliothèques, frameworks) et de la capacité de production, deux facteurs qui déterminent la vitesse à laquelle un hyperscaler peut vraiment substituer des GPU.

Comment les rachats d’actions (share buybacks) influencent-ils le cours et la valorisation d’une entreprise cotée ?

Un rachat d’actions consiste pour une entreprise à utiliser sa trésorerie pour racheter ses propres titres sur le marché, puis à les annuler ou les conserver. En réduisant le nombre d’actions en circulation, cela peut augmenter mécaniquement le bénéfice par action (EPS) si les profits restent constants, ce qui soutient parfois le cours. Ces programmes peuvent aussi servir de coussin en cas de volatilité, car ils ajoutent un acheteur important et régulier. En contrepartie, l’argent consacré aux rachats n’est pas investi ailleurs (R&D, capacités industrielles, acquisitions), et l’effet dépend fortement du prix de rachat et du contexte de marché.