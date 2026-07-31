Google envisage d’accélérer significativement la production de ses propres puces dédiées à l’intelligence artificielle (IA), avec un objectif allant jusqu’à 15 millions d’unités d’ici 2028. Selon une note de recherche du cabinet Fubon, le géant de la tech prévoirait de déployer entre 12 et 15 millions de ses processeurs tensoriels (TPU) de neuvième génération d'ici deux ans. Un volume qui le placerait au même niveau que NVIDIA, leader historique du marché des accélérateurs IA pour les datacenters.