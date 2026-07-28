L’investissement majeur de NVIDIA va lui offrir un accès privilégié à Vera Rubin, la plateforme de puces du géant américain, de quoi multiplier par 10 sa puissance de calcul en un an à peine. À noter que ce type d’accord est devenu légion dans l’IA. Et le principe est toujours le même : le fabricant de puces finance des start-up qui, en retour, achètent massivement son matériel pour s’entraîner et tourner.