Cette information arrive peu après une accusation lancée par un officiel de l'administration Trump, Michael Kratsios (directeur de l'Office of Science and Technology Policy). Ce dernier a en effet expliqué récemment que Moonshot AI aurait distillé le modèle Fable (Anthropic) dans le cadre du développement de Kimi K3. Pour ses opérations, la startup aurait eu accès à des superpuces NVIDIA GB300 en Chine, mais aussi en Thaïlande.

Autant dire que cette volonté de l'entreprise de Zhilin Yang ne devrait pas être accueillie avec sympathie du côté de Washington. Surtout que, dans le même moment, le débat fait rage outre-Atlantique sur l'opportunité d'interdire les modèles IA open source (soit en fait, les modèles chinois). Le pouvoir exécutif américain va-t-il voir dans cette volonté de mettre la main sur des GPU NVIDIA Blackwell le prétexte d'un nouveau tour de vis contre la tech chinoise ?