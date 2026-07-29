La nouvelle star chinoise de l'IA veut sortir un modèle IA encore plus puissant avec le futur Kimi K4. Et pour cela, elle veut mettre la main sur le plus de GPU NVIDIA dernier cri possible.
Si au début 2025, c'était le nom de DeepSeek qui avait créé le malaise du côté de la Silicon Valley, ces dernières semaines, c'est Moonshot AI qui joue ce rôle. La startup chinoise a en effet mis au monde un modèle IA quasiment aussi puissant que ce qui se fait de mieux aux États-Unis avec Kimi K3. Et elle ambitionne de faire encore mieux, ce qui va lui demander d'accumuler plus de GPU avancés.
Moonshot cherche à s'emparer de tous les GPU NVIDIA Blackwell qu'elle pourra trouver
Moonshot AI compte faire de son futur modèle IA Kimi K4 une réussite encore plus éclatante que Kimi K3. Et selon The Information, pour ce faire, la start-up présidée par Zhilin Yang veut accumuler le plus de GPU NVIDIA les plus avancés qu'elle trouvera.
Plus précisément, Moonshot AI cherche à acquérir des GPU NVIDIA de la génération Blackwell, ce qui lui permettra d'accroître sa puissance de calcul. Une ressource nécessaire pour donner naissance à un modèle supérieur à Kimi K3 et ses 2 800 milliards de paramètres.
Quelle réaction du côté de Washington ?
Cette information arrive peu après une accusation lancée par un officiel de l'administration Trump, Michael Kratsios (directeur de l'Office of Science and Technology Policy). Ce dernier a en effet expliqué récemment que Moonshot AI aurait distillé le modèle Fable (Anthropic) dans le cadre du développement de Kimi K3. Pour ses opérations, la startup aurait eu accès à des superpuces NVIDIA GB300 en Chine, mais aussi en Thaïlande.
Autant dire que cette volonté de l'entreprise de Zhilin Yang ne devrait pas être accueillie avec sympathie du côté de Washington. Surtout que, dans le même moment, le débat fait rage outre-Atlantique sur l'opportunité d'interdire les modèles IA open source (soit en fait, les modèles chinois). Le pouvoir exécutif américain va-t-il voir dans cette volonté de mettre la main sur des GPU NVIDIA Blackwell le prétexte d'un nouveau tour de vis contre la tech chinoise ?