Longtemps distancé par TSMC dans la fonderie avancée, Intel pourrait profiter de la saturation du marché des puces IA pour revenir dans le jeu. Google envisagerait en effet de lui confier une partie de la production de ses futurs TPU.
La revanche d'Intel pourrait venir d'un terrain où peu l'attendaient encore vraiment : les puces IA de Google. Selon The Information, repris par Reuters, le géant de Mountain View aurait commandé à Intel la fabrication de plus de trois millions de TPU, ses accélérateurs maison dédiés à l'intelligence artificielle, avec une livraison prévue pour 2028.
Même si cette information n'a pas été confirmée officiellement, elle suffit en elle-même à agiter l'industrie des semi-conducteurs. Pour Intel, un tel contrat représenterait bien plus qu'une ligne de revenus supplémentaire. Il donnerait surtout une validation très attendue à son activité de fonderie après plusieurs années d'errements, de restructurations et de promesses non tenues.
Quand la demande en IA met TSMC sous tension
Le possible retournement est spectaculaire. Depuis des années, TSMC domine la fonderie de pointe et capte les commandes les plus stratégiques, d'Apple à NVIDIA. Mais l'explosion de l'IA générative a transformé cette position de force en immense contrainte industrielle.
Wafers avancés, mémoire HBM fournie par les spécialistes du secteur, packaging CoWoS chez TSMC... Toute la chaîne de production des puces IA est sous tension. Même TSMC reconnaît devoir augmenter fortement ses capacités pour répondre à une demande qui ne ralentit pas. Dans ce contexte, les grands clients cherchent naturellement à sécuriser plusieurs sources d'approvisionnement, quitte à regarder de nouveau du côté d'Intel. C'est précisément cette saturation qui pourrait offrir une ouverture à Intel Foundry. Google chercherait à diversifier la production de ses TPU afin de ne pas dépendre uniquement de TSMC, tandis que NVIDIA testerait également les capacités d'Intel pour de futurs designs multi-puces, sans avoir encore passé commande à ce stade.
Pour Intel, l'enjeu est considérable. Le groupe ne cherche plus seulement à fabriquer ses propres processeurs, mais à convaincre les géants de la tech qu'il peut devenir une véritable alternative à TSMC. Un contrat avec Google aurait donc une valeur symbolique autant qu'industrielle.