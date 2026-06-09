Quand la demande en IA met TSMC sous tension

Le possible retournement est spectaculaire. Depuis des années, TSMC domine la fonderie de pointe et capte les commandes les plus stratégiques, d'Apple à NVIDIA. Mais l'explosion de l'IA générative a transformé cette position de force en immense contrainte industrielle.

Wafers avancés, mémoire HBM fournie par les spécialistes du secteur, packaging CoWoS chez TSMC... Toute la chaîne de production des puces IA est sous tension. Même TSMC reconnaît devoir augmenter fortement ses capacités pour répondre à une demande qui ne ralentit pas. Dans ce contexte, les grands clients cherchent naturellement à sécuriser plusieurs sources d'approvisionnement, quitte à regarder de nouveau du côté d'Intel. C'est précisément cette saturation qui pourrait offrir une ouverture à Intel Foundry. Google chercherait à diversifier la production de ses TPU afin de ne pas dépendre uniquement de TSMC, tandis que NVIDIA testerait également les capacités d'Intel pour de futurs designs multi-puces, sans avoir encore passé commande à ce stade.

Pour Intel, l'enjeu est considérable. Le groupe ne cherche plus seulement à fabriquer ses propres processeurs, mais à convaincre les géants de la tech qu'il peut devenir une véritable alternative à TSMC. Un contrat avec Google aurait donc une valeur symbolique autant qu'industrielle.