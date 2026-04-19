Un rapport de la banque UBS, relayé par WCCFtech et HotHardware, annonce des contrats majeurs possibles pour le 14A d'Intel. Les analystes citent quatre poids lourds : Nvidia, Apple, Google et AMD. UBS a relevé son objectif de cours sur Intel à 65 dollars. L'optimisme repose sur le PDK 1.0, le kit de conception destiné aux clients. Sa livraison est prévue cet automne.

De zéro client à quatre candidats déclarés

Le 14A est le premier procédé Intel conçu dès le départ pour des clients externes. Son prédécesseur, le 18A, avait été pensé pour les produits maison. Résultat : NVIDIA a testé puis reculé. Seuls Microsoft, Amazon et le Pentagone se sont engagés.

Avec le 14A, Intel change de méthode. Les premiers retours avaient convaincu dès fin 2025, mais sans engagement ferme. Le CFO David Zinsner confirme que les rendements du 14A dépassent ceux du 18A au même stade.