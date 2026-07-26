Pas question de retrouver de tels GPU sur la prochaine génération de Radeon, mais l’inspiration est là.
CDNA 5 constitue le cœur de la nouvelle génération de GPU mis au point par AMD. Une génération distincte de ce que l’on retrouve sur les cartes graphiques de classe Radeon.
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432 Go de mémoire HBM 4
Souvenez-vous, il y a bientôt un an – en août 2025 –, nous évoquions de manière plus précise la fusion des architectures RDNA et CDNA : AMD travaille sur UDNA, mais ce n’est pas encore pour tout de suite.
À l’occasion de l’Advancing AI 2026, en parallèle de la présentation des processeurs EPYC Venice en architecture Zen 6, AMD a donc confirmé CDNA 5 prévue pour animer la prochaine génération de GPU pour centres de données, Instinct MI455X.
L’objectif affiché de ce nouveau GPU est la fourniture de la puissance nécessaire aux systèmes d’entraînement et d’inférence d’intelligence artificielle à grande échelle. Pour cette raison, AMD a prévu une capacité maximale de 432 Go de mémoire vidéo.
Histoire de faire bonne mesure, il n’est déjà plus question de VRAM en HBM 3, AMD met en avant la prise en charge de la HBM 4, avec une bande passante maximale de 23,3 To/s, excusez du peu !
320 milliards de transistors
Au travers de la présentation d’Instinct MI455X, AMD a souligné plusieurs jalons techniques majeurs, et notamment l’intégration de 320 milliards de transistors grâce au processus de gravure le plus récent de TSMC.
Instinct MI455X est gravé en N2 pour lequel TSMC parle de 2 nm. AMD souligne également la conception chiplet de sa puce qui arrive avec un package combinant un maximum de huit XCD (ou Accelerator Complex Dies). En réalité, seule cette partie du GPU est gravée en 2 nm.
À côté de ces XCD, le GPU Instinct MI455X dispose de deux dies Cache et Fabric, ainsi que de deux dies pour les entrées/sorties : toutes ces parties de la puce se contentent du procédé N3P de TSMC afin de moins saturer les lignes de production les plus modernes de l’entreprise taïwanaise.
Les 432 Go de HBM 4 évoqués précédemment sont subdivisés en douze éléments empilés et reliés par une interface mémoire sur 192 canaux. AMD souligne aussi la présence de 192 Mo de cache L2 divisé en deux sections de 96 Mo chacune.
Une puissance de 40,26 PFLOPS
À la manière de ce qui a été fait au moment de présenter le CPU EPYC Venice, AMD se devait de présenter le potentiel de performance de son nouveau GPU Instinct MI455X.
Pour les opérations MXFP6 et MXFP8, il est question d’une puissance maximale de 20,13 PFLOPS, mais, logiquement, AMD préfère mettre en avant les 40,26 PFLOPS obtenus en MXFP4 et, surtout, comparer tout ça aux générations actuelles de GPU.
Par rapport au GPU Instinct MI355X, AMD annonce une nette progression de la puissance : avec une augmentation de la mémoire par un facteur 1,5, une augmentation de la bande passante de cette même mémoire par un facteur 2,9 et jusqu’à quatre fois plus de puissance en MXFP4 et MXFP8, c’est la moindre des choses.
De fait, AMD peut mettre en avant un débit de tokens considérablement plus important et, c'est clairement là que tout se joue, un coût par token jusqu'à 18 fois plus faible entre les générations de GPU Instinct MI355X et Instinct MI455X. Intégré au colossal système Helios, ce nouveau GPU doit permettre de mettre au pas la solution Vera Rubin de NVIDIA. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Source : AMD