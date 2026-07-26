Souvenez-vous, il y a bientôt un an – en août 2025 –, nous évoquions de manière plus précise la fusion des architectures RDNA et CDNA : AMD travaille sur UDNA, mais ce n’est pas encore pour tout de suite.

À l’occasion de l’Advancing AI 2026, en parallèle de la présentation des processeurs EPYC Venice en architecture Zen 6, AMD a donc confirmé CDNA 5 prévue pour animer la prochaine génération de GPU pour centres de données, Instinct MI455X.