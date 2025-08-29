Afin d'impulser une nouvelle dynamique à ses architectures graphiques, AMD a décidé de scinder ses activités en deux parties, complémentaires certes, mais aussi et surtout bien distinctes.

Dès 2019, RDNA – pour Radeon DNA – s'est focalisée sur la partie gaming alors que CDNA – arrivée l'année suivante – visait les centres de données. Les deux architectures ont, depuis, évolué en parallèle avec pour RDNA le lancement de quatre générations successives jusqu'à RDNA 4 en début d'année 2025.