La prochaine architecture graphique d'AMD se dévoile petit à petit et devrait, logiquement, marquer un net changement par rapport à la relative stagnation imposée sur RDNA 4.
À l'heure actuelle, le monde de la carte graphique se partage entre AMD avec les produits RDNA 4 (les Radeon RX 9000) et NVIDIA qui distribue les GeForce RTX 5000 (Blackwell) alors qu'Intel tente d'exister avec Battlemage et sa carte ARC A580. On se doute que tout le monde prépare déjà la suite, mais c'est chez AMD que les choses se précisent le plus vite.
Réunir RDNA et CDNA
Afin d'impulser une nouvelle dynamique à ses architectures graphiques, AMD a décidé de scinder ses activités en deux parties, complémentaires certes, mais aussi et surtout bien distinctes.
Dès 2019, RDNA – pour Radeon DNA – s'est focalisée sur la partie gaming alors que CDNA – arrivée l'année suivante – visait les centres de données. Les deux architectures ont, depuis, évolué en parallèle avec pour RDNA le lancement de quatre générations successives jusqu'à RDNA 4 en début d'année 2025.
Peu de temps avant la présentation officielle des cartes RDNA 4 lors du CES de Las Vegas, nous avions toutefois eu des échos comme quoi AMD avait décidé de revoir ses plans. RDNA 4 serait la dernière itération et le duo RDNA/CDNA serait bientôt réunifié comme l'expliquait Jack Huynh,le responsable computing & graphics chez AMD.
« Nous l'appellerons UDNA. Il y aura une architecture unifiée, à la fois Instinct et Client. Nous allons l'unifier pour que ce soit beaucoup plus facile pour les développeurs par rapport à aujourd'hui ».
Jusqu'à 96 cœurs et un bus 512-bit ?
Par souci de simplification, plusieurs sources font toujours référence à RDNA 5 pour la prochaine génération AMD, mais il devrait donc être plutôt question d'UDNA et les premières infos nous viennent, timidement.
Schémas des puces UDNA/RDNA 5 : AT0 et AT2, les deux plus puissantes. ©VideoCardz
C'est par l'intermédiaire d'un des informateurs les plus fiables du secteur – Kepler – que certains détails ont été dévoilés. D'abord, UDNA va bien réunir les deux architectures précédentes afin de traiter d'un seul coup d'un seul les mondes du gaming et de l'intelligence artificielle.
Pour ce faire, AMD semble compter sur au moins quatre variantes de GPU avec des noms de code allant, en ordre de puissance décroissante, d'AT0 à AT4. Ainsi, AT0 disposerait de 8 shader arrays pour un total de 96 unités de calcul. Il est par ailleurs question de 16 contrôleurs mémoire pour un bus d'interface de 512-bit.
Suite des schémas UDNA/RDNA 5, AT3 et AT4. ©VideoCardz
Ensuite, AT2 – aucune mention d'AT1 chez Kepler – réduirait la voilure avec 4 shader arrays pour un maximum de 40 unités de calcul et un bus 192-bit grâce aux 6 contrôleurs mémoire. La descente se poursuit avec AT3 et ses 24 unités de calcul puis AT4 qui passerait à 12 unités de calcul.
Pour chacun de ses produits, l'Infinity Cache irait aussi en décroissant de 128 Mo à 48 Mo puis 32 Mo et, enfin, 16 Mo. Des valeurs qui confirme la granularité de l'architecture même si tout cela reste du domaine de la rumeur. Kepler lui-même a précisé que plusieurs valeurs, le cache notamment, peuvent bouger.