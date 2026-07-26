Les processeurs EPYC Venice viennent remplacer les puces EPYC Turin que la concurrence ne surpasse toujours pas.
Choses promises, choses dues. AMD a profité de son événement professionnel, l’Advancing AI 2006, pour dévoiler les premières puces à base de cœurs Zen 6. Comme attendu, il ne s’agit pas de Ryzen, mais de processeurs EPYC.
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Cœurs Zen 6 et gravure 2 nm
Dès le mois d’avril 2025, AMD et TSMC étaient ravis de confirmer un fructueux partenariat permettant de mener à bien le programme EPYC Venice et de promouvoir le processus de gravure 2 nm.
Il y a une dizaine de jours, le vice-président exécutif et directeur technique d’AMD, Mark Papermaster, avait confirmé que la présentation officielle de ces puces EPYC Venice interviendrait à l’occasion de l’Advancing AI 2006. AMD en profiterait pour détailler les multiples variantes de ces processeurs à destination du monde professionnel. Les 22 et 23 juillet derniers, ce sont donc quatre processeurs qui ont été mis en avant, sachant que deux autres déclinaisons sont prévues un peu plus tard.
Dans tous les cas, on retient d’abord l’intégration – promise de longue date – de l’architecture Zen 6 qui, plus tard, sera aussi déclinée sur les Ryzen en socket AM5 de 2027. Une architecture qui, sans trop de précision pour le moment, sera à nouveau déclinée en cœurs Zen 6 et Zen 6c.
Bande passante mémoire de 1,6 To/s
Dans l’immédiat, on parle donc pour le moment du lancement de quatre EPYC Venice, dès le quatrième trimestre 2026, AMD ayant lourdement insisté sur l’impossibilité pour une puce de convenir à tous les scénarios imaginables en entreprise.
EPYC 9006 SP7 et SP8 pour les centres de données. © AMD
Très proches l’une de l’autre, les deux premières variantes sont baptisées EPYC 9006 SP7 et EPYC 9006 SP8, la seconde étant surtout une déclinaison amoindrie de la première : le 9006 SP7 vient ainsi pulvériser la limite de 192 cœurs de la génération EPYC Turin pour atteindre 256 cœurs quand le SP8 est limité à 128 cœurs. AMD évoque aussi une fréquence maximale de 5 GHz sur 96 cœurs et un TDP à la mesure : pas moins de 600 watts.
Les EPYC 9006 vont donc arriver en moutures SP7 et SP8, mais AMD prépare aussi des déclinaisons dites 9006X et 9006LP afin de toucher des publics – donc des usages – variés. Le 9006X sera la mouture dotée de 3D Vertical Cache pour augmenter encore le L3 (jusqu’à 1 152 Mo !). De son côté, le 9006LP sera limité à 72 cœurs, mais il ira de pair avec de la mémoire LPDDR5X.
Le 9006X intègre le X3D alors que le 9006LP part sur de la mémoire vive en LPDDR5. © AMD
Puisque nous parlons RAM, il est effectivement bon de savoir que l’EPYC 9006 SP7 sera associé à un sous-système mémoire impressionnant. Il est question de proposer jusqu’à 16 canaux de mémoire et une bande passante maximale de 1,6 To/s ! La DDR5-8000 sera au menu, ainsi que la nouvelle MRDIMM donnée pour un maximum de 12 800 MT/s.
Écrabouiller la concurrence ?
Comme toute bonne conférence, l’Advancing AI 2026 d’AMD ne pouvait détailler de nouvelles puces sans faire un aparté plus ou moins discutable sur les performances attendues.
En l’occurrence, AMD s’est d’abord attelé à nous démontrer que la génération actuelle de puces EPYC – les fameux Turin – n’avait pas de réelle concurrente. En effet, mis en face d’une version 128 cœurs de l’Intel Xeon 6980P, Turin était déjà de 1,6 à 2,0 fois plus performant. Sans surprise, Venice marque encore un peu plus les esprits.
Dans le pire des cas, on parle cette fois d’une augmentation des performances par un facteur 1,8 et, dans le meilleur, par un facteur 3,5. Autant dire que sur ces résultats – présentés par AMD, selon un protocole que la marque a elle-même mis en place –, il n’y a pas match et tout porte à croire que la domination – assez récente – d'AMD dans le monde serveur est partie pour durer.
Pour nous, particuliers, la bonne nouvelle vient surtout du fait que Zen 6 semble nettement améliorer les performances des puces EPYC. De bon augure donc pour les futurs Ryzen ainsi équipés ? La réponse en début d’année prochaine sans doute.
Source : AMD