Dès le mois d’avril 2025, AMD et TSMC étaient ravis de confirmer un fructueux partenariat permettant de mener à bien le programme EPYC Venice et de promouvoir le processus de gravure 2 nm.

Il y a une dizaine de jours, le vice-président exécutif et directeur technique d’AMD, Mark Papermaster, avait confirmé que la présentation officielle de ces puces EPYC Venice interviendrait à l’occasion de l’Advancing AI 2006. AMD en profiterait pour détailler les multiples variantes de ces processeurs à destination du monde professionnel. Les 22 et 23 juillet derniers, ce sont donc quatre processeurs qui ont été mis en avant, sachant que deux autres déclinaisons sont prévues un peu plus tard.