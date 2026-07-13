La génération de processeurs Zen 6 d’AMD arrive et bien plus tôt que vous ne le pensiez : une annonce est attendue en fin de semaine prochaine.
Les premières annonces officielles d’AMD autour de son architecture Zen 6 devraient intervenir à l’occasion de son événement Advancing AI des 22 et 23 juillet prochains. Des processeurs EPYC devraient être présentés.
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Zen 6 arrive… Vite !
Les observateurs les plus attentifs ne seront réellement surpris ni par la teneur de l’annonce ni par son timing. AMD devrait présenter ses processeurs EPYC Venice, les premiers en architecture Zen 6, la semaine prochaine.
Comme chaque année ou presque, AMD va effectivement tenir son événement Advancing AI à San Francisco. Les 22 et 23 juillet prochains, il sera largement question des technologies les plus récentes mises au point par ses ingénieurs et, forcément, Zen 6 y tiendra une place particulière.
L’information est aujourd’hui confirmée par rien de moins que le vice-président exécutif et directeur technique d’AMD, Mark Papermaster. Vieux routard des conférences techniques de la firme américaine, Mark Papermaster sera l’un des hôtes de marque de l’événement.
Jusqu’à 256 cœurs Zen 6 sur un CPU EPYC Venice
À l’occasion d’une interview accordée à nos confrères de SiliconANGLE, Mark Papermaster se montre on ne peut plus clair.
« Depuis des décennies, les entreprises font tourner du x86. Elles ne vont pas changer cette base. Et ce que nous avons réalisé chez AMD, depuis le lancement du premier processeur Zen en 2017. Nous sommes aujourd'hui à notre sixième génération. Lors de notre événement Advancing AI, les 22 et 23 juillet, nous allons déployer cette nouvelle génération qui prolonge notre leadership sur les processeurs x86 ».
Nous l’avons dit, ce déploiement ne concernera toutefois pas nos « petits » PC personnels dans la mesure où il sera d’abord question des processeurs EPYC Venice. Ils pourront totaliser jusqu’à 256 cœurs Zen 6, soit bien davantage que la génération précédente, les EPYC Turin et leurs 192 cœurs Zen 5. Dans un second temps cependant, AMD aura à cœur de parler Ryzen, la gamme Zen 6 pour socket AM5 (Olympic Ridge) est attendue pour début 2027.