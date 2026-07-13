Les observateurs les plus attentifs ne seront réellement surpris ni par la teneur de l’annonce ni par son timing. AMD devrait présenter ses processeurs EPYC Venice, les premiers en architecture Zen 6, la semaine prochaine.

Comme chaque année ou presque, AMD va effectivement tenir son événement Advancing AI à San Francisco. Les 22 et 23 juillet prochains, il sera largement question des technologies les plus récentes mises au point par ses ingénieurs et, forcément, Zen 6 y tiendra une place particulière.

L’information est aujourd’hui confirmée par rien de moins que le vice-président exécutif et directeur technique d’AMD, Mark Papermaster. Vieux routard des conférences techniques de la firme américaine, Mark Papermaster sera l’un des hôtes de marque de l’événement.