Selon le leaker Moore’s Law Is Dead, les futurs Ryzen Zen 6 dépasseraient les 6,5 GHz en boost, avec jusqu’à 26 cœurs sur socket AM5. Mais un défaut sur le stepping B0 du silicium pourrait compliquer le calendrier d’AMD.
Les prochains processeurs Ryzen en architecture Zen 6 s’annoncent comme un bond significatif pour AMD, tant en fréquences qu’en densité de cœurs. Selon les informations relayées par le leaker Moore’s Law Is Dead, les équipes d’AMD seraient « 100 % » confiantes dans leur capacité à franchir la barre des 6,5 GHz en boost, avec des échantillons ayant déjà atteint 6,6 GHz en phase de validation. Pour rappel, aucun Ryzen 9000 actuel ne dépasse les 5,7 GHz, et le meilleur processeur grand public en fréquence d’origine reste le Core i9-14900KS d’Intel à 6,2 GHz. L’écart serait donc comblé, et même dépassé.
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AMD Zen 6 : des fréquences inédites sur Ryzen, grâce à une architecture repensée
Le bond en fréquence ne tombe pas du ciel. Il s’appuierait sur le nœud de gravure N2X de TSMC, une variante optimisée du 2 nm, qui permettrait à AMD de pousser ses CCD (Core Complex Dies) bien au-delà de ce qu’autorisait le 4 nm de Zen 5. Chaque CCD passerait de 8 à 12 cœurs, avec un cache L3 porté à 48 Mo par die (contre 32 Mo actuellement), et un cache L2 doublé à 1 Mo par cœur. Les modèles haut de gamme, connus sous le nom de code Olympic Ridge, conserveraient le socket AM5 et pourraient associer deux CCD de 12 cœurs, auxquels s’ajouteraient deux petits cœurs basse consommation Zen 6C LP intégrés à l’I/O die, pour un total de 26 cœurs sur les configurations les plus ambitieuses.
AMD travaillerait également sur une nouvelle méthode d’interconnexion entre les différents dies, via des ponts en silicium intégrés. L’objectif : réduire la latence entre les CCD et l’I/O die, un point qui a parfois pénalisé les configurations multi-chiplets face aux solutions monolithiques. Côté cache, les versions X3D pourraient monter jusqu’à 288 Mo de L3 total sur les modèles X3D2 (source unique, à prendre avec précaution), ce qui représenterait un avantage considérable pour les futures déclinaisons X3D en gaming.
Un stepping B0 défaillant : le vrai risque pour le calendrier
Sauf que la route vers le lancement n’est pas aussi dégagée qu’AMD le souhaiterait. Toujours selon Moore’s Law Is Dead, le stepping B0 du silicium Zen 6 présenterait un défaut mineur, et AMD se retrouverait face à un choix inconfortable : accepter une pénalité de performances en corrigeant le problème via microcode, ou lancer un nouveau tape-out, ce qui implique des mois de délai supplémentaire. Un lancement au premier semestre 2027, possiblement à l’occasion du CES, est évoqué pour les modèles desktop et les APU mobiles Medusa Point.
La pression concurrentielle rend ce dilemme d’autant plus délicat. Intel prépare Nova Lake pour la même fenêtre temporelle, et AMD ne peut pas se permettre d’arriver avec un produit bridé par un patch logiciel, ni de laisser le terrain libre trop longtemps. Concrètement, AMD joue une partition risquée : viser des fréquences record sur une architecture radicalement redessinée, tout en gérant les aléas industriels d’un nœud de gravure de pointe. Sur le papier, Zen 6 promet une génération exceptionnelle. Reste à voir si le silicium suivra sans accroc.
Zen 6 cristallise une ambition claire d’AMD : reprendre la main sur les fréquences, terrain sur lequel Intel a longtemps dominé, tout en densifiant l’architecture pour le gaming et la productivité. Mais entre les promesses d’un leaker, aussi fiable soit-il, et un processeur dans les mains des utilisateurs, il reste encore beaucoup de chemin.