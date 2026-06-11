Le bond en fréquence ne tombe pas du ciel. Il s’appuierait sur le nœud de gravure N2X de TSMC, une variante optimisée du 2 nm, qui permettrait à AMD de pousser ses CCD (Core Complex Dies) bien au-delà de ce qu’autorisait le 4 nm de Zen 5. Chaque CCD passerait de 8 à 12 cœurs, avec un cache L3 porté à 48 Mo par die (contre 32 Mo actuellement), et un cache L2 doublé à 1 Mo par cœur. Les modèles haut de gamme, connus sous le nom de code Olympic Ridge, conserveraient le socket AM5 et pourraient associer deux CCD de 12 cœurs, auxquels s’ajouteraient deux petits cœurs basse consommation Zen 6C LP intégrés à l’I/O die, pour un total de 26 cœurs sur les configurations les plus ambitieuses.