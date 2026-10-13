Le marché chinois des puces IA est important pour NVIDIA. Mais avec les contraintes imposées par Washington, la firme de Jensen Huang recule logiquement en 2026.
Faut-il ou non laisser la Chine acheter les puissants GPU de NVIDIA, destinés à entraîner les modèles d'IA ? Pour Jensen Huang, patron de NVIDIA, la réponse a toujours été évidemment oui, le milliardaire arguant que couper l'accès à la Chine ne ferait que la rendre plus indépendante, avec le développement de solutions alternatives locales. Et les derniers chiffres que l'on a sur les ventes semblent confirmer en partie sa prédiction.
La part de marché de NVIDIA dans les accélérateurs IA en Chine chute fortement en un an
Les contraintes géopolitiques issues de la rivalité entre la Chine et les États-Unis rendent les affaires de NVIDIA dans l'empire du Milieu toujours plus compliquée. Ce qui a aussi un impact sur ses ventes d'accélérateurs IA dans ce pays, comme nous le montrent les chiffres d'IDC, rapportés par Reuters.
Les ventes de puces IA NVIDIA en Chine ont ainsi, durant le premier semestre 2026, reculé de 44% par rapport à la même période l'an dernier. Résultat, sa part de marché dans le pays pour ce type de produit a réculé à 36%.
Huawei est de son côté en plein essor
De l'autre côté, par contre, c'est une ascension fulgurante que l'on peut observer pour l'entreprise locale la plus susceptible de remplacer un jour NVIDIA en Chine : Huawei. Le géant, qui a encore présenté en septembre dernier de nouvelles puces IA promettant une hausse sensible de puissance, voit en effet sa part de marché se rapprocher de NVIDIA, pour s'établir sur les six premiers mois de 2026 à 28%.
En parallèle, on peut observer que les ventes de GPU parmi les accélérateurs IA ont reculé de 26%, pour atteindre 991 000 unités vendues lors de la période observée. Les accélérateurs IA qui ne sont pas des GPU se sont ainsi plus vendus, grâce à une croissance de 80% sur un an, représentant 1,016 million d'unités écoulés.
Huawei, T-Head (Alibaba), Kunlunxin (Baidu) et Cambricon ont représenté 95% des ventes de ces accélérateurs IA non-GPU. Un format qui aurait été adopté en Chine, selon IDC, par les administrations publiques, les géants du Web et les opérateurs des télécoms. Alors, le découplage USA-Chine est-il en marche ?