De l'autre côté, par contre, c'est une ascension fulgurante que l'on peut observer pour l'entreprise locale la plus susceptible de remplacer un jour NVIDIA en Chine : Huawei. Le géant, qui a encore présenté en septembre dernier de nouvelles puces IA promettant une hausse sensible de puissance, voit en effet sa part de marché se rapprocher de NVIDIA, pour s'établir sur les six premiers mois de 2026 à 28%.

En parallèle, on peut observer que les ventes de GPU parmi les accélérateurs IA ont reculé de 26%, pour atteindre 991 000 unités vendues lors de la période observée. Les accélérateurs IA qui ne sont pas des GPU se sont ainsi plus vendus, grâce à une croissance de 80% sur un an, représentant 1,016 million d'unités écoulés.

Huawei, T-Head (Alibaba), Kunlunxin (Baidu) et Cambricon ont représenté 95% des ventes de ces accélérateurs IA non-GPU. Un format qui aurait été adopté en Chine, selon IDC, par les administrations publiques, les géants du Web et les opérateurs des télécoms. Alors, le découplage USA-Chine est-il en marche ?