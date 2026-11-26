Car il y a les faits, et l'interprétation à en faire. Des rapports des renseignements américains ont documenté depuis plusieurs mois les contacts entre Alice Huang et des personnes liées au Ministère de la Sécurité de l'État. Mais pour le FBI, les informations obtenues ne montrent pas qu'Alice Huang est une agente ou travaille pour les services chinois. Du côté de la CIA, on explique qu'à ce jour, rien ne montre qu'elle ait été en possession d'informations sensibles, ou en ait passé aux renseignements chinois, mais que l'on reste aussi ouvert à la possibilité qu'émergent de nouvelles informations.

Dans tous les cas, la question du statut d'Alice Huang va continuer à faire l'objet de nombreuses recherches et de débats animés dans les prochains mois. Car avec le nouveau Congrès à majorité démocrate qui arrive en début, plusieurs enquêtes parlementaires sur cette question et sur l'implication de Donald Trump dans le retour de Jensen Huang chez NVIDIA vont être lancées. De quoi espérer de nouvelles révélations.