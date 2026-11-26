Jensen Huang a-t-il été victime d'une espionne chinoise, en la personne d'Alice Huang ? Eh bien, même au sein des puissants renseignements américains, on est encore plein de doutes sur la question !
Si Jensen Huang est tombé, avant de revenir à la tête de NVIDIA, c'est parce que l'on a soupçonné qu'il avait une liaison avec une espionne chinoise du nom d'Alice Huang. Pourtant, son statut est depuis disputé, sans que l'on soit sûr de ses liens avec les services chinois. Et le doute n'est pas seulement dans le public, mais aussi directement au sein de l'appareil de renseignement des États-Unis !
Les experts du renseignement américain débattent toujours de la question de savoir si Alice Huang est ou non une espionne chinoise
On pouvait penser que des services aussi puissants et connectés que les renseignements américains sauraient tout, et surtout sur les grands de ce monde, comme Jensen Huang. Eh bien, pas exactement, comme nous l'apprend Reuters !
Selon cinq sources de ce média, des responsables au sein de la Maison Blanche, de la CIA et du FBI sont aujourd'hui encore en train d'essayer d'établir si Alice Huang travaillait ou passait des informations au Ministère de la Sécurité de l'État (les services chinois).
Une question qui pourrait être centrale lors des futures investigations du Congrès
Car il y a les faits, et l'interprétation à en faire. Des rapports des renseignements américains ont documenté depuis plusieurs mois les contacts entre Alice Huang et des personnes liées au Ministère de la Sécurité de l'État. Mais pour le FBI, les informations obtenues ne montrent pas qu'Alice Huang est une agente ou travaille pour les services chinois. Du côté de la CIA, on explique qu'à ce jour, rien ne montre qu'elle ait été en possession d'informations sensibles, ou en ait passé aux renseignements chinois, mais que l'on reste aussi ouvert à la possibilité qu'émergent de nouvelles informations.
Dans tous les cas, la question du statut d'Alice Huang va continuer à faire l'objet de nombreuses recherches et de débats animés dans les prochains mois. Car avec le nouveau Congrès à majorité démocrate qui arrive en début, plusieurs enquêtes parlementaires sur cette question et sur l'implication de Donald Trump dans le retour de Jensen Huang chez NVIDIA vont être lancées. De quoi espérer de nouvelles révélations.