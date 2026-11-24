Il a ensuite enchaîné sur des propositions hypothétiques chinoises le mettant à la tête d'une de leurs grandes entreprises de la tech - en citant notamment le géant des télécommunications Huawei. Pourtant, derrière, à la question d'un journaliste sur de possibles indices de telles propositions, Donald Trump dit n'avoir eu aucune information allant en ce sens. Il a simplement expliqué qu'à son sens, Xi Jinping était un dirigeant extrêmement intelligent, et qu'il aurait donc sauté sur l'occasion.

Il faut tout de même rappeler que Jensen Huang n'est pas né en Chine continentale, mais à Taïwan. Un pays avec lequel il a par ailleurs de fortes attaches, malgré son arrivée à 10 ans aux États-unis. C'est en effet TSMC qui avait représenté une bouée de sauvetage industriel à la fin des années 90 quand NVIDIA était en très grande difficulté. Cette intervention s'est faite sur demande directe de Jensen Huang auprès de Morris Chang (fondateur de TSMC), une demande qui a entamé une amitié de plusieurs décennies entre les deux figures des semi-conducteurs. Sa famille élargie appartient par ailleurs à des réseaux d'affaires historiques installés dans le sud de l'île. Pas de quoi en faire donc, a priorio, quelqu'un capable de passer en un claquement de doigts du côté de la Chine.