Sur « Stand with Jensen », un site de soutien à l’ancien P.-D.G, une pétition adressée au conseil de NVIDIA a recueilli 156 850 signatures. Plus de 7 500 salariés de l’entreprise l’ont signée, et plusieurs d’entre eux réclament publiquement son retour depuis sa démission. Elon Musk, prêt à embaucher Jensen Huang quand le conseil délibérait encore sur son sort, et Tim Sweeney, patron d’Epic Games, ont ajouté leur nom à la liste.

Deux gros actionnaires de NVIDIA mènent aussi la charge. Brad Gerstner, fondateur du fonds Altimeter Capital, et Gavin Baker, patron d’Atreides Management, ont écrit au conseil pour lui demander de laisser « toutes les options sur la table, y compris le retour potentiel de Jensen Huang ». Les deux investisseurs invoquent « le succès extraordinaire » de son long mandat, et l’incertitude provoquée par son départ.

Dans les coulisses, des dirigeants de la Silicon Valley se réunissent pour faire pression sur le conseil, comptent demander l’appui de la Maison Blanche. Comme l’explique un proche, « tous les acteurs importants du secteur technologique, en dehors des laboratoires d’IA de pointe, adorent Jensen ».