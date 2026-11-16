Trois jours après avoir quitté NVIDIA, Jensen Huang évoque avec ses proches un retour à la tête du géant des puces, selon le Financial Times. Et ses alliés de la Silicon Valley montent une « cellule de crise » pour convaincre le conseil d’administration de le reprendre.
Encore un rebondissement qu'on n'avait pas vu venir. Jensen Huang a démissionné de la direction de Nvidia, l’entreprise de 4 000 milliards de dollars qu’il avait cofondée en 1993. Son conseil d’administration avait ouvert une enquête après la révélation de sa liaison avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, société singapourienne cliente de NVIDIA, que le renseignement américain soupçonne d’espionner pour Pékin. Les administrateurs l’ont poussé vers la sortie après la découverte d’une seconde liaison, avec une subordonnée. D’après le Financial Times, l’ancien patron soutient la campagne lancée pour son retour. Mais contrairement à d’autres fondateurs de la Silicon Valley, Jensen Huang n’a jamais détenu le contrôle du capital de NVIDIA, et il ne pourra revenir que si son conseil d’administration accepte de le réintégrer.
Des milliers de salariés de NVIDIA réclament le retour de Jensen Huang
Sur « Stand with Jensen », un site de soutien à l’ancien P.-D.G, une pétition adressée au conseil de NVIDIA a recueilli 156 850 signatures. Plus de 7 500 salariés de l’entreprise l’ont signée, et plusieurs d’entre eux réclament publiquement son retour depuis sa démission. Elon Musk, prêt à embaucher Jensen Huang quand le conseil délibérait encore sur son sort, et Tim Sweeney, patron d’Epic Games, ont ajouté leur nom à la liste.
Deux gros actionnaires de NVIDIA mènent aussi la charge. Brad Gerstner, fondateur du fonds Altimeter Capital, et Gavin Baker, patron d’Atreides Management, ont écrit au conseil pour lui demander de laisser « toutes les options sur la table, y compris le retour potentiel de Jensen Huang ». Les deux investisseurs invoquent « le succès extraordinaire » de son long mandat, et l’incertitude provoquée par son départ.
Dans les coulisses, des dirigeants de la Silicon Valley se réunissent pour faire pression sur le conseil, comptent demander l’appui de la Maison Blanche. Comme l’explique un proche, « tous les acteurs importants du secteur technologique, en dehors des laboratoires d’IA de pointe, adorent Jensen ».
Le conseil de NVIDIA a approché le patron d’Arm
À Washington, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a réclamé un « remaniement radical » de la direction de NVIDIA après le départ de Jensen Huang. Et Colette Kress, directrice financière devenue PDG par intérim, cherche avant tout à stabiliser l’entreprise avant la publication de ses résultats trimestriels, le 17 novembre.
Selon le Financial Times, le conseil d’administration a approché Rene Haas, le patron d’Arm, en vue de la succession de Jensen Huang, mais les administrateurs assurent qu’aucune procédure formelle n’a été engagée.
L’enquête indépendante sur ses agissements se poursuit. Depuis la révélation de sa liaison avec Alice Huang, les contrôles de NVIDIA avant la vente de ses puces d’IA à des clients asiatiques liés à la Chine sont examinés de plus près. Et les alliés de Jensen Huang peinent à redorer son image. « Avoir une liaison avec une subordonnée est un motif de licenciement », reconnaît l’une des personnes engagées dans la campagne pour son retour.