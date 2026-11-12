Alors pour assurer un intérim, Colette Kress est sans doute le choix le plus logique. Les résultats trimestriels tombent dans cinq jours et c'est elle qui les présente depuis des années. Les investisseurs la connaissent et lui font confiance, et rien de ce qui a été publié ne la relie à l'affaire Alice Huang, on imagine que les juristes de NVIDIA ont procédé aux vérifications nécessaires. Sa nomination envoie donc un message de stabilité aux marchés comme aux clients. Mais c'est une financière, pas la visionnaire produit qu'était Jensen Huang. Elle va cumuler deux postes en pleine crise, sans expérience avérée des dossiers politiques, notamment chinois, qui sont au cœur du scandale. Et si l'intérim venait à durer, l'incertitude sur l'avenir de NVIDIA pourrait grandir. C'est donc le bon profil pour tenir la barre quelques mois, mais probablement pas celui qui dirigera NVIDIA à long terme.