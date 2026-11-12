Après la démission de Jensen Huang, c'est Colette Kress qui prend les commandes de NVIDIA par intérim. Directrice financière du géant des puces depuis 2013 et son départ de Microsoft, elle a accompagné son ascension dans l'ombre de son cofondateur.
Colette Kress devient donc la nouvelle patronne de NVIDIA, au moins le temps que le conseil d'administration trouve un successeur durable au démissionnaire Jensen Huang, comme l'annonce l'entreprise ce jeudi 12 novembre 2026. La directrice financière, bien connue des investisseurs pour ses commentaires trimestriels, cumulera d'ailleurs les deux casquettes. Un choix de continuité pour une entreprise qui n'avait jamais eu d'autre dirigeant que son cofondateur, et dont le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de cinquante depuis l'arrivée de cette financière passée par Texas Instruments, Microsoft et Cisco. Colette Kress annonce la couleur, ou essaie-t-elle de rassurer : l'intelligence artificielle sera son cheval de bataille.
Colette Kress, une carrière bâtie chez les géants de la tech, rompue à la finance
Diplômée en finance de l'université de l'Arizona, titulaire d'un MBA de la Southern Methodist University, au Texas, Colette Kress a fait ses premières armes chez Texas Instruments, où elle a passé huit ans. Elle rejoint ensuite le géant Microsoft en 1997 et y reste treize ans, dont quatre comme directrice financière de la division Serveurs et outils.
En 2010, elle part chez Cisco, où elle pilote pendant trois ans la stratégie financière, la planification et le développement de l'activité au sein de l'organisation Business Technology and Operations Finance. C'est là que NVIDIA vient la chercher, en septembre 2013, au terme d'une recherche de près de deux ans. Elle a alors 46 ans, et Jensen Huang salue son « expérience fantastique », et sa connaissance approfondie du secteur.
À son arrivée, NVIDIA est la plus petite entreprise pour laquelle elle ait jamais travaillé, confiera-t-elle un jour. Le groupe réalisait alors 4,13 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'exercice, contre 215,9 milliards lors de l'exercice 2026. De grande entreprise à mastodonte planétaire de l'IA et des semi-conducteurs, donc. Entre-temps, Colette Kress est devenue la voix financière de NVIDIA, celle sur qui Jensen Huang comptait lors de chaque présentation trimestrielle des résultats.
L'IA, au cœur du discours d'une Colette Kress qui ne peut pas ambitionner aller au-delà de l'intérim
L'intelligence artificielle est au centre du discours de Colette Kress. À chaque publication de résultats, c'est elle qui détaille les ventes de puces pour centres de données et chiffre ainsi l'appétit du marché. Depuis 2025, elle table sur 3 000 à 4 000 milliards de dollars d'investissements mondiaux dans les infrastructures d'IA d'ici la fin de la décennie. Au mois de mai, elle expliquait que l'IA n'était plus un simple atout, mais une nécessité dans tous les secteurs. Selon elle, les laboratoires d'IA restent d'ailleurs limités par la puissance de calcul.
Elle est aussi en première ligne sur les grands contrats de l'IA. En décembre 2025, c'est elle qui a reconnu que l'accord d'investissement de 100 milliards de dollars annoncé avec OpenAI n'en était encore qu'au stade de la lettre d'intention. Fin août, elle promettait une croissance de 70 % pour l'exercice 2028, bien au-delà des attentes des analystes. Elle assure enfin que NVIDIA avait anticipé la pénurie de mémoire vive provoquée par la ruée vers l'IA.
Colette Kress est une femme riche, cela n'étonnera personne ici. En juillet 2025, l'indice des milliardaires de Bloomberg l'a fait entrer dans le club très fermé des directeurs financiers milliardaires. Forbes la classe d'ailleurs 32ème de son palmarès 2026 des Américaines les plus riches ayant fait fortune seules, et Fortune la place 49ème de sa liste des femmes les plus puissantes. Ses actions NVIDIA valaient environ 750 millions de dollars mercredi soir, contre plus d'un milliard au pic du titre le mois dernier.
Depuis la démission de Jensen Huang, Colette Kress cumule donc les postes de PDG par intérim et de directrice financière, le temps que le conseil trouve un successeur permanent, en interne ou à l'extérieur, ce qui pourrait prendre du temps. Harvey C. Jones, nommé premier président du conseil d'administration, a salué sa connaissance approfondie de l'activité, des clients et des finances du groupe. Son premier grand rendez-vous tombe dès le 17 novembre, avec des résultats trimestriels qui seront les premiers de NVIDIA sans Jensen Huang. Forcément un événement.
Alors pour assurer un intérim, Colette Kress est sans doute le choix le plus logique. Les résultats trimestriels tombent dans cinq jours et c'est elle qui les présente depuis des années. Les investisseurs la connaissent et lui font confiance, et rien de ce qui a été publié ne la relie à l'affaire Alice Huang, on imagine que les juristes de NVIDIA ont procédé aux vérifications nécessaires. Sa nomination envoie donc un message de stabilité aux marchés comme aux clients. Mais c'est une financière, pas la visionnaire produit qu'était Jensen Huang. Elle va cumuler deux postes en pleine crise, sans expérience avérée des dossiers politiques, notamment chinois, qui sont au cœur du scandale. Et si l'intérim venait à durer, l'incertitude sur l'avenir de NVIDIA pourrait grandir. C'est donc le bon profil pour tenir la barre quelques mois, mais probablement pas celui qui dirigera NVIDIA à long terme.