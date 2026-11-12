Pour remplacer Jensen Huang, le conseil a confié l’intérim à Colette Kress, directrice financière de NVIDIA depuis 2013, qui garde ce poste. Avant de rejoindre l’entreprise, elle avait passé près de 25 ans dans la finance chez des géants de la tech, dont Cisco et Microsoft. Le conseil recherche un P.-D.G permanent, à l’intérieur de l’entreprise ou à l’extérieur. D’après Bloomberg, NVIDIA a engagé un cabinet extérieur pour repérer des candidats, et Semafor avance le nom de Johny Srouji, le responsable du matériel d’Apple.

Les administrateurs ont aussi créé un poste de président du conseil d’administration, qui n’avait jamais existé chez NVIDIA. Ils l’ont confié à Harvey C. Jones, ancien PDG de Synopsys, un éditeur de logiciels de conception de puces, et membre du conseil de NVIDIA depuis 1993. « Le conseil d’administration a pleinement confiance en Colette et en son équipe dirigeante, et nous prévoyons que les opérations de l’entreprise, ses engagements envers ses clients et sa feuille de route produit se poursuivront sans interruption », souligne Harvey Jones. Si vous attendez une nouvelle carte graphique GeForce, NVIDIA assure donc maintenir ses lancements prévus.

Les investisseurs n’ont pas attendu l’annonce officielle. Mercredi soir, après la clôture de Wall Street, l’action NVIDIA a perdu 8,6 %, à 159 dollars. Depuis son record du début octobre, elle a reculé d’un tiers, soit plus de 2 000 milliards de dollars de valeur boursière perdus. Comme l’explique Dan Ives, analyste vedette chez Yorkville Ives cité par Le Monde, « nous estimons la valeur de l’action Nvidia à 300 dollars avec Jensen comme directeur général, et à 225 dollars sans lui ».

NVIDIA publiera le 17 novembre ses résultats du troisième trimestre, les premiers sans Jensen Huang à la tête de l’entreprise.