Jensen Huang quitte NVIDIA, l’entreprise de puces qu’il avait cofondée en 1993 et dirigée pendant 33 ans. Le patron au blouson de cuir noir part quatre jours après avoir reconnu une infidélité, en pleine affaire d’espionnage chinois présumé.
Avec effet immédiat, Jensen Huang abandonne ses postes de président-directeur général et de membre du conseil d’administration de NVIDIA. Dans son communiqué, le conseil d’administration annonce la démission de son P.-D.G, sans expliquer pourquoi. Mais selon Reuters et Le Monde, les administrateurs ont démis Jensen Huang de ses fonctions, au lendemain de la révélation d’une seconde liaison, avec l’une de ses subordonnées.
Le conseil de NVIDIA a tranché après la seconde liaison de Jensen Huang
Le 8 novembre, Jensen Huang avait reconnu avoir été infidèle à son épouse dans un message aux salariés, mais n'avait pas donné l'identité de sa maîtresse, Alice Huang. Les services de renseignement américains soupçonnent cette entrepreneuse chinoise d’espionner pour le compte de Pékin. Le conseil d’administration avait alors ouvert une enquête indépendante, et il assurait encore garder sa confiance à son P.-D.G.
Mercredi, le New York Times a révélé une autre liaison, avec Kimberly Powell, vice-présidente de NVIDIA chargée de la santé et salariée de l’entreprise depuis 2008. Elle faisait partie de la soixantaine de dirigeants qui rendaient compte directement à Jensen Huang. Convoqués en urgence le soir même, les administrateurs ont décidé d’écarter leur patron, raconte Le Monde.
Selon le quotidien, l’histoire d’Alice Huang circulait depuis au moins six mois dans les cercles du pouvoir et des services secrets à Washington. Informé, Donald Trump avait malgré tout insisté pour emmener Jensen Huang lors de sa visite officielle en Chine, en mai. Mais les démocrates ont conquis les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat, et ils réclament un contrôle des exportations de puces vers la Chine plus strict que celui de l’administration Trump.
Colette Kress dirigera NVIDIA jusqu’à la nomination d’un successeur
Pour remplacer Jensen Huang, le conseil a confié l’intérim à Colette Kress, directrice financière de NVIDIA depuis 2013, qui garde ce poste. Avant de rejoindre l’entreprise, elle avait passé près de 25 ans dans la finance chez des géants de la tech, dont Cisco et Microsoft. Le conseil recherche un P.-D.G permanent, à l’intérieur de l’entreprise ou à l’extérieur. D’après Bloomberg, NVIDIA a engagé un cabinet extérieur pour repérer des candidats, et Semafor avance le nom de Johny Srouji, le responsable du matériel d’Apple.
Les administrateurs ont aussi créé un poste de président du conseil d’administration, qui n’avait jamais existé chez NVIDIA. Ils l’ont confié à Harvey C. Jones, ancien PDG de Synopsys, un éditeur de logiciels de conception de puces, et membre du conseil de NVIDIA depuis 1993. « Le conseil d’administration a pleinement confiance en Colette et en son équipe dirigeante, et nous prévoyons que les opérations de l’entreprise, ses engagements envers ses clients et sa feuille de route produit se poursuivront sans interruption », souligne Harvey Jones. Si vous attendez une nouvelle carte graphique GeForce, NVIDIA assure donc maintenir ses lancements prévus.
Les investisseurs n’ont pas attendu l’annonce officielle. Mercredi soir, après la clôture de Wall Street, l’action NVIDIA a perdu 8,6 %, à 159 dollars. Depuis son record du début octobre, elle a reculé d’un tiers, soit plus de 2 000 milliards de dollars de valeur boursière perdus. Comme l’explique Dan Ives, analyste vedette chez Yorkville Ives cité par Le Monde, « nous estimons la valeur de l’action Nvidia à 300 dollars avec Jensen comme directeur général, et à 225 dollars sans lui ».
NVIDIA publiera le 17 novembre ses résultats du troisième trimestre, les premiers sans Jensen Huang à la tête de l’entreprise.