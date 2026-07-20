Estimée au départ entre 40 000 et 60 000 dollars, l'une des iconiques vestes en cuir de Jensen Huang a finalement été adjugée à 960 000 dollars lors d'une vente aux enchères chapeautée par Sotheby's… c'est-à-dire 16 fois l'estimation la plus élevée initialement projetée.
L'une des vestes en cuir Tom Ford de Jensen Huang, patron de NVIDIA, a été vendue aux enchères pour 960 000 dollars ce 17 juillet -- soit l'équivalent de 240 RTX 5090 à leur prix actuel, s'est amusé à calculer VideoCardz.
La Jensen mania… pour la bonne cause
Estimée entre 40 000 et 60 000 dollars au départ, cette dernière a donc trouvé preneur à 16 fois son estimation initiale, après avoir fait l'objet de 65 enchères consécutives provenant de 45 collectionneurs différents, lit-on.
Si cette veste a autant plu aux collectionneurs, c'est évidemment parce qu'elle a été authentifiée, en l'occurrence par la société américaine Professional Sports Authenticator (PSA). On sait ainsi qu'elle a été portée par Jensen Huang le 18 octobre 2023 à Taipei, lors de l'évènement Hon Hai Tech Day organisé ce jour-là par le géant Foxconn.
De manière complémentaire, indépendamment de PSA, les spécialistes britanniques de James Spence Authentication ont par ailleurs vérifié et authentifié la signature du dirigeant de NVIDIA, apposée au feutre doré sur la doublure de cette veste. Quant à la provenance, elle est sûre, puisque émanant directement de Jensen Huang, a précisé Sotheby’s.
Une veste portée en 2023 chez Foxconn
Pour contexte, ce modèle précis de veste en cuir de la marque Tom Ford vaut entre 9 000 et 10 000 lorsqu'il est vendu neuf. Le prix de vente final de cette veste signée par Jensen Huang a donc atteint 10 fois le prix du neuf.
On apprend enfin que les 960 000 dollars de la vente, organisée par Long Journey Ventures, seront reversés à l’Edge Institute (une organisation à but non lucratif), pour le financement de bourses, de subventions et de résidences destinées à des personnes travaillant dans les domaines de la technologie, des sciences, et de la culture, notamment.
L'identité de l'acheteur, en revanche, n'a pas été dévoilée.