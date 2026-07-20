Estimée entre 40 000 et 60 000 dollars au départ, cette dernière a donc trouvé preneur à 16 fois son estimation initiale, après avoir fait l'objet de 65 enchères consécutives provenant de 45 collectionneurs différents, lit-on.

Si cette veste a autant plu aux collectionneurs, c'est évidemment parce qu'elle a été authentifiée, en l'occurrence par la société américaine Professional Sports Authenticator (PSA). On sait ainsi qu'elle a été portée par Jensen Huang le 18 octobre 2023 à Taipei, lors de l'évènement Hon Hai Tech Day organisé ce jour-là par le géant Foxconn.

De manière complémentaire, indépendamment de PSA, les spécialistes britanniques de James Spence Authentication ont par ailleurs vérifié et authentifié la signature du dirigeant de NVIDIA, apposée au feutre doré sur la doublure de cette veste. Quant à la provenance, elle est sûre, puisque émanant directement de Jensen Huang, a précisé Sotheby’s.