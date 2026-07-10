On connaissait NVIDIA pour ses cartes graphiques, la marque se lance désormais, aussi, dans les trading cards. La firme de Jensen Huang a annoncé cette semaine une série de 14 cartes GeForce à collectionner et à s'échanger.
Pas de GPU, pas de PCB ni de connectiques… NVIDIA annonce cette semaine la diffusion prochaine de cartes GeForce assez différentes de celles auxquelles la firme nous avait habitués : des cartes à collectionner et à échanger, regroupées au sein d'une collection nommée « GeForce Trading Cards Series 1 », dont l'appellation laisse à penser que d'autres assortiments seront proposés à l'avenir.
Des GeForce à collectionner…
Au nombre de 14, ces cartes sont à l'effigie de cartes graphiques célèbres lancées par NVIDIA au fil des années, mais aussi à celles de démos ayant marqué le parcours de l'entreprise.
Comme le souligne VideoCardz, on peut ainsi hériter de cartes représentant les GPUs NV1, GeForce 256, GeForce 3, voire les GeForce 7800 GTX, ou même les modèles GeForce GTX 1000 de l'emblématique gamme Pascal, dont les premières références ont récemment fêté leurs 10 ans.
… mais sans le moindre GPU
D'autres cartes adoptent des designs rendant hommage aux démos Bubble, Caméléon et Méduse, renvoyant ainsi à l'histoire, désormais relativement ancienne, de NVIDIA. Une autre de ces trading cards sert enfin de liste de contrôle, permettant aux collectionneurs de répertorier toutes les cartes qu'ils possèdent.
À noter que NVIDIA ne prévoit pas de commercialiser ces différentes cartes à collectionner. À la place, la firme prévoit simplement de les distribuer sous forme de packs lors de plusieurs évènements organisés au cours des prochaines semaines. L'initiative débute dès ce 10 juillet avec le salon Bilibili World 2026 en Chine, et se poursuivra dans le cadre de la QuakeCon 2026, de la prochaine Gamescom, puis d'évènements communautaires organisés par la marque au caméléon.