Au nombre de 14, ces cartes sont à l'effigie de cartes graphiques célèbres lancées par NVIDIA au fil des années, mais aussi à celles de démos ayant marqué le parcours de l'entreprise.

Comme le souligne VideoCardz, on peut ainsi hériter de cartes représentant les GPUs NV1, GeForce 256, GeForce 3, voire les GeForce 7800 GTX, ou même les modèles GeForce GTX 1000 de l'emblématique gamme Pascal, dont les premières références ont récemment fêté leurs 10 ans.