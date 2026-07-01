Tout porte à croire que la déjà très hypothétique GeForce RTX 5050 9 Go soit, au moins, repoussée aux calendes grecques.
Benjamine de la gamme de cartes graphiques Blackwell initiée par NVIDIA, la GeForce RTX 5050 aurait pu recevoir le renfort d’une version dopée à la mémoire vive, avec une quantité de VRAM inédite, 9 Go. « Aurait… »
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Une hypothétique carte avec 9 Go de GDDR7
Lancée dans la foulée des autres cartes de génération Blackwell, la GeForce RTX 5050 est actuellement associée à 8 Go de mémoire GDDR6 et se trouve, sans surprise, être la moins puissante de la gamme.
Une situation que la sortie d’une version équipée de 9 Go n’aurait sans doute pas modifiée, même si plus de mémoire vidéo est plus confortable pour le jeu vidéo. Les rumeurs à propos de cette RTX 5050 9 Go ne datent pas d’hier : dès mars dernier, plusieurs sources ont évoqué cette ambition de NVIDIA.
La société de Jensen Huang aurait pour cela fait confiance à une nouvelle capacité de module de GDDR7, des puces de 3 Go. Problème pour NVIDIA, il faut associer trois puces pour atteindre 9 Go, ce qui impliquerait de réduire le bus d’interface à 96-bit avec un impact sur la bande passante.
La solution évoquée à l’époque était d’utiliser de la GDDR7 à 28 Gbps car, plus rapides, les puces permettraient de compenser la baisse de bande passante. Mieux, on passerait de 336 Go/s contre 320 Go/s sur le modèle 8 Go.
Le retour de la RTX 3060
Toutes ces hypothèses semblent toutefois se heurter à la nouvelle stratégie de NVIDIA : pas plus tard qu’hier, nous vous avons confirmé le retour en magasins des GeForce RTX 3060 avec leurs 12 Go de mémoire vidéo.
Sur X, l’une des principales sources des rumeurs autour de la GeForce RTX 5050 9 Go – MEGAsizeGPU – n’y va pas par quatre chemins. Il explique que NVIDIA « ayant réédité la RTX 3060 12 Go sur le même segment, la RTX 5050 9 Go n'a plus d'intérêt, au moins pendant un certain temps ».
De manière encore plus directe, MEGAsizeGPU précise, en parlant de cette RTX 5050 9 Go, « je pense qu'elle est annulée ou repoussée de manière permanente ». Sachant, en plus, que la GDDR7 évoquée précédemment pour faire fonctionner la RTX 5050 9 Go est plus chère que la GDDR6 de la RTX 3060, on voit mal NVIDIA se compliquer la vie.