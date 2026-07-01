Lancée dans la foulée des autres cartes de génération Blackwell, la GeForce RTX 5050 est actuellement associée à 8 Go de mémoire GDDR6 et se trouve, sans surprise, être la moins puissante de la gamme.

Une situation que la sortie d’une version équipée de 9 Go n’aurait sans doute pas modifiée, même si plus de mémoire vidéo est plus confortable pour le jeu vidéo. Les rumeurs à propos de cette RTX 5050 9 Go ne datent pas d’hier : dès mars dernier, plusieurs sources ont évoqué cette ambition de NVIDIA.

La société de Jensen Huang aurait pour cela fait confiance à une nouvelle capacité de module de GDDR7, des puces de 3 Go. Problème pour NVIDIA, il faut associer trois puces pour atteindre 9 Go, ce qui impliquerait de réduire le bus d’interface à 96-bit avec un impact sur la bande passante.

La solution évoquée à l’époque était d’utiliser de la GDDR7 à 28 Gbps car, plus rapides, les puces permettraient de compenser la baisse de bande passante. Mieux, on passerait de 336 Go/s contre 320 Go/s sur le modèle 8 Go.