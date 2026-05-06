À l'époque, NVIDIA ne comptait pas encore sur le ray-tracing, le DLSS, son IA et ses Tensor cores pour vendre des GPUs. Les GeForce GTX de génération « Pascal » succédaient aux modèles « Maxwell » avec une forte hausse des performances en rastérisation, mais aussi une bien meilleure efficacité énergétique grâce à l'adoption du protocole de gravure 16 nm FinFET de TSMC. Pour rappel, les GeForce GTX 900 « Maxwell » lancées à peine deux ans plus tôt s'appuyaient sur un procédé 28 nm.

En parallèle, les GeForce GTX 1080 et 1070 embarquaient de la mémoire plus rapide, des connectiques plus récentes (DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0b, notamment), ainsi que la technologie GPU Boost 3.0, sorte « d'overclocking automatique » à la sauce NVIDIA.