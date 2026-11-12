Dimanche, le conseil d’administration de Nvidia assurait avoir confiance en Jensen Huang. Trois jours plus tard, selon le Wall Street Journal, il se prépare à écarter le cofondateur qui dirige le géant des puces d’IA depuis 1993, après la révélation d’une liaison avec une dirigeante placée sous ses ordres.
Dans un message à ses salariés, Jensen Huang avait avoué dimanche son infidélité, sans nommer Alice Huang, une femme d’affaires que le renseignement américain soupçonne d’espionner pour Pékin. Le conseil d’administration avait aussitôt ouvert une enquête indépendante. Mercredi, le New York Times a rapporté une seconde relation, avec Kimberly Powell, vice-présidente chargée de la santé chez Nvidia, sur la foi de cinq anciens salariés. Peu après, le Wall Street Journal a révélé que les administrateurs se préparaient à pousser le patron de Nvidia vers la sortie. Les statuts de l’entreprise autorisent une majorité simple du conseil à le démettre « avec ou sans motif », et Jensen Huang ne détient qu’environ 3,6 % du capital.
Nvidia n’a désigné aucun successeur à Jensen Huang
D’après une source de Reuters, les administrateurs se sont réunis mercredi soir pour décider de son avenir. À 6 heures, heure de Paris, Nvidia n’avait rien annoncé. Selon Bloomberg, le conseil travaille avec un cabinet extérieur chargé de lui trouver des candidats, et il pourrait nommer un patron intérimaire.
Jensen Huang dirige Nvidia depuis sa création et il n’a jamais désigné de successeur. Une soixantaine de cadres lui rendent compte directement, et aucun d’eux ne fait figure de numéro deux. « Une éviction immédiate de Jensen Huang pourrait poser problème à Nvidia, puisque l’entreprise n’a pas de plan de succession », précise Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, interrogé par Reuters.
Selon l’agence, de nombreux analystes et investisseurs voient deux candidats probables, au moins pour une période transitoire. Ian Buck a créé CUDA, la plateforme logicielle avec laquelle les développeurs programment les puces de Nvidia, et il dirige l’activité consacrée aux clients des centres de données. Colette Kress, la directrice financière, commente chaque trimestre les résultats aux côtés de Jensen Huang. Un autre analyste cite aussi Rene Haas, patron du concepteur de puces Arm, qui a travaillé sept ans chez Nvidia.
Rappelons qu'en 2018, ce scnéario s'est déroulé chez Intel. Son patron, Brian Krzanich, avait démissionné après la découverte d’une relation avec une salariée, et faute de successeur prêt, le groupe avait confié l’intérim à son directeur financier, Bob Swan, pendant sept mois.
Les investisseurs chiffrent le départ de Jensen Huang
Le titre Nvidia a reculé jusqu’à 9 % dans les échanges après la clôture de Wall Street, mercredi. Si ce recul se confirme jeudi, Nvidia aura perdu environ 600 milliards de dollars de valeur boursière depuis l’annonce de l’enquête, selon les calculs de Reuters. Dan Ives, analyste chez Yorkville Ives, estime que l’entreprise vaudrait 25 à 30 % de moins sans son fondateur.
Comme l’explique Armina Rosenberg, gérante chez Minotaur Capital, qui détient des actions Nvidia, « le marché commence à intégrer un Nvidia sans son fondateur comme l’issue probable, et plus comme un risque improbable ».
Le sort de Jensen Huang concerne toute la filière de l’IA. Microsoft, Google, Amazon, Meta et OpenAI utilisent les puces de Nvidia, et son patron tranche en personne la plupart des grandes décisions de l’entreprise. Il plaide aussi depuis des années pour vendre ses puces en Chine, et l’affaire Alice Huang a relancé les questions sur l’origine de ces positions.
Si vous détenez des actions Nvidia, directement ou par un fonds indiciel, le prochain rendez-vous est le 17 novembre, date de publication des résultats trimestriels. Le lendemain, les présidents républicains de trois commissions de la Chambre des représentants veulent interroger le patron de Nvidia à huis clos sur ses échanges avec Megaspeed, la société singapourienne où travaillait Alice Huang. Nvidia n’a pas répondu aux questions de Reuters sur la réunion de son conseil.
Joint par le New York Times au sujet de Kimberly Powell, Jensen Huang a seulement répondu « Je ne pense pas que vous devriez vous adresser directement à moi ».