D’après une source de Reuters, les administrateurs se sont réunis mercredi soir pour décider de son avenir. À 6 heures, heure de Paris, Nvidia n’avait rien annoncé. Selon Bloomberg, le conseil travaille avec un cabinet extérieur chargé de lui trouver des candidats, et il pourrait nommer un patron intérimaire.

Jensen Huang dirige Nvidia depuis sa création et il n’a jamais désigné de successeur. Une soixantaine de cadres lui rendent compte directement, et aucun d’eux ne fait figure de numéro deux. « Une éviction immédiate de Jensen Huang pourrait poser problème à Nvidia, puisque l’entreprise n’a pas de plan de succession », précise Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, interrogé par Reuters.

Selon l’agence, de nombreux analystes et investisseurs voient deux candidats probables, au moins pour une période transitoire. Ian Buck a créé CUDA, la plateforme logicielle avec laquelle les développeurs programment les puces de Nvidia, et il dirige l’activité consacrée aux clients des centres de données. Colette Kress, la directrice financière, commente chaque trimestre les résultats aux côtés de Jensen Huang. Un autre analyste cite aussi Rene Haas, patron du concepteur de puces Arm, qui a travaillé sept ans chez Nvidia.

Rappelons qu'en 2018, ce scnéario s'est déroulé chez Intel. Son patron, Brian Krzanich, avait démissionné après la découverte d’une relation avec une salariée, et faute de successeur prêt, le groupe avait confié l’intérim à son directeur financier, Bob Swan, pendant sept mois.