Les contrôles américains portant sur les puces NVIDIA ne fonctionnent pas très bien. On peut le voir encore avec ce nouveau cas.
Depuis l'explosion de l'affaire extra-conjugales du patron de NVIDIA, on ne cesse de découvrir à quel point les entreprises chinoises ont tout de même réussi ces dernières années à mettre la main sur les puissantes puces de la firme américaine. Ça passait ainsi très souvent grâce à l'aide de la maîtresse de Jensen Huang, Alice Huang, mais aussi par d'autres canaux.
Une université chinoise ayant des liens avec l'Armée populaire de libération a pu mettre la main sur ces GPU H200
Les contrôles à l'export de puces NVIDIA imposés par Washington sont-ils des passoires ? On peut se le demander avec ces informations qui affluent, comme encore aujourd'hui. Reuters nous apprend en effet qu'une université chinoise a encore pu le mois dernier s'offrir des GPU H200.
L'Université polytechnique du Nord-Ouest, située à Xi'an, a pu ainsi acquérir le mois dernier deux puces H200, pour un montant de 874 700 yuans (environ 118 000 euros). Cette université appartient au groupe dit des « Sept Fils de la Défense nationale », un groupement d'universités connues pour les partenariats et les projets de recherche menés étroitement avec l'armée chinoise, l'Armée populaire de libération.
Des puces achetées par un intermédiaire plutôt que directement auprès de NVIDIA
D'après la même source, l'université n'a pas acquis ces puces directement auprès de NVIDIA, mais a, pour le coup, fait passer la commande pour son école de gestion, via la société Shaanxi Bosuan Network Technology.
Et ça n'est pas la seule fois où cette université a réussi à mettre la main sur des services permis par NVIDIA cette année. Cinq contrats de location de capacité de calcul ont en effet été passés avec des entreprises chinoises, qui lui permettaient de bénéficier de la puissance des GPU H200 et d'autres puissants accélérateurs d'IA produit par la firme de Jensen Huang. Une annonce qui va mal passer, quand on sait que l'Université polytechnique du Nord-Ouest est inscrite sur l'Entity List (la liste d'exclusion du département du Commerce) depuis déjà 2001, pour sa participation dans des activités présumées de prolifération de missiles et de recherche militaire.