Les contrôles à l'export de puces NVIDIA imposés par Washington sont-ils des passoires ? On peut se le demander avec ces informations qui affluent, comme encore aujourd'hui. Reuters nous apprend en effet qu'une université chinoise a encore pu le mois dernier s'offrir des GPU H200.

L'Université polytechnique du Nord-Ouest, située à Xi'an, a pu ainsi acquérir le mois dernier deux puces H200, pour un montant de 874 700 yuans (environ 118 000 euros). Cette université appartient au groupe dit des « Sept Fils de la Défense nationale », un groupement d'universités connues pour les partenariats et les projets de recherche menés étroitement avec l'armée chinoise, l'Armée populaire de libération.