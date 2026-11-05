Qui aurait cru que des puces NVIDIA attendraient en masse à la frontière chinoise, espérant une autorisation des autorités ? C'est pourtant la situation actuelle, selon une information communiquée par Reuters.

Près de 600 000 puces sont ainsi entreposées à Hong-Kong, le passage de la frontière étant conditionné par des autorisation d'import de masse que Pékin est réticent à donner. Résultat, les puces H200, qui sont l'avant-dernière génération des puces NVIDIA, attendent - quand de l'autre côté, les géants chinois de l'IA auraient bien besoin de ces composants pour accroître leurs capacités de calcul.