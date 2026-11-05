Les puces NVIDIA sont les plus courues dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais pourtant en Chine, beaucoup dorment dans des entrepôts !
Pendant longtemps, avec les contraintes à l'exportation imposées par les États-Unis, tout le monde en Chine utilisait des canaux illégaux pour acquérir les meilleures puces NVIDIA - pendant que Pékin fermait plus ou moins les yeux. Mais depuis, en Chine, le pouvoir cherche de plus en plus à soutenir les spécialistes locaux, au point d'arriver même à des situations assez cocasses.
Près de 600 000 puces avancées de NVIDIA entreposées à Hong-Kong, dans l'attente d'une autorisaiton pour entrer en Chine
Qui aurait cru que des puces NVIDIA attendraient en masse à la frontière chinoise, espérant une autorisation des autorités ? C'est pourtant la situation actuelle, selon une information communiquée par Reuters.
Près de 600 000 puces sont ainsi entreposées à Hong-Kong, le passage de la frontière étant conditionné par des autorisation d'import de masse que Pékin est réticent à donner. Résultat, les puces H200, qui sont l'avant-dernière génération des puces NVIDIA, attendent - quand de l'autre côté, les géants chinois de l'IA auraient bien besoin de ces composants pour accroître leurs capacités de calcul.
La Chine pousse pour que ses entreprises locales fassent appel à des solutions locales
Toujours d'après la même source, la porte n'est pas complètement fermée. Plusieurs entreprises chinoises auraient ainsi obtenu les derniers mois l'autorisation du gouvernement d'importer 10 000 puces H200 chacune. Celles-ci font ainsi souvent appel à des intermédiaires, qui leur font payer des prix très forts pour des serveurs de H200, et pour les serveurs Blackwell qui réussissent à passer.
Du côté de Pékin, on essaye de mettre en balance les besoins immédiats des géants de la tech avec la volonté toujours plus affirmée de favoriser les alternatives locales, comme Huawei. Ainsi, si le gouvernement chinois a promis de débloquer des H200 à ses entreprises, il leur a aussi demandé de privilégier à l'avenir les options chinoises pour ce qui est de l'inférence dans les modèles IA.